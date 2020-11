O advogado Douglas Emhoff entrou para a história dos Estados Unidos. Casado com a senadora democrata Kamala Harris, eleita vice-presidente americana, se tornou o primeiro segundo cavalheiro no país.

Emhoff é judeu, tem 56 anos e atua na advocacia com especialização em mídia, esportes e entretenimento. É casado com Kamala desde 2014.

O advogado teve forte presença na campanha vencedora da chapa da esposa com Joe Binden, na eleição presidencial, inclusive fazendo discursos.

Todavia, para isso, pediu licença da DLA Piper, rede de escritórios de advocacia que atua desde 2017, em Washington e na Califórnia.

Assim, Douglas e Kamala serão o primeiro casal interracial a ocupar funções na Casa Branca. De acordo com a agência France Press, ainda não foi determinado qual será o novo papel de Emhoff.

A expectativa é que o segundo cavalheiro faça ações de apoio à vice-presidente. Mas também independentes, como defender uma causa de caridade.

Carreira de Douglas Emhoff

Na década de 80, Douglas Emhoff formou-se bacharel em Artes pela Universidade do Estado da Califórnia. E em Juris Doctor da USC Gould School of Law. Começou sua carreira no grupo de litígios Pillsbury Winthrop.

Começou a trabalhar na empresa no fim dos anos 90. Posteriormente abriu sua sua própria empresa, junto com Ben Whitwell, em 2000.

No ano de 2006 o grupo Venable comprou a empresa e houve expansão de clientes. Incluindo Walmart e Merck. Portanto, Emhoff então se tornou diretor administrativo dos escritórios.

Em 2017 Emhoff ingressou na DLA Piper como parceiro e atuou até este ano. Pediu licença e assim, trabalhou na campanha da esposa Kamala.

Vida Pessoal

Filho do casal de judeus, Michael e Barbara Emhoff, Douglas nasceu bairro de Brooklyn em Nova York, junto com os irmãos Andy e Jamie. A família morou em Nova Jersey de 1969 a 1981, e mudou-se para a Califórnia.

Em 1992, Emhoff se casou com Kerstin Mackin. Com ela teve dois filhos, Cole e Ella. A relação durou 16 anos e o casal pediu o divórcio.

Contudo, após se divorciar, conheceu Kamala Harris e se casou com ela em 22 de agosto de 2014. Ambos se conheceram após o divórcio de Douglas. Graças a um encontro armado por Chrisette Hudlin, amiga de Kamala.

Depois de mais de um ano de namoro, o pedido de casamento de Emhoff ocorreu no apartamento de Harris. A cerimônia foi discreta, quatro meses após o noivado.

Mas no Twitter, o advogado é ativo. Com frequência publica sobre sua família. Quando Harris iniciou a campanha, Emhoff abraçou a causa. Na rede social parabenizou a conquista da companheira.

Além da esposa, ele também é próximo de outras figura políticas. Como o ex-candidato Pete Buttigieg. Contudo, ambos compartilharam selfies e chats ao vivo no Instagram.