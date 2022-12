Tatuagens do Messi: 11 desenhos escolhidos pelo craque da Argentina

Camisa 10 da Argentina, ídolo do Barcelona e craque do Paris Saint-Germain, Lionel Messi é considerado um dos maiores jogadores da história. Dono de sete bolas de Ouro, Messi é discreto na vida pessoal, mas nas redes sociais faz questão de mostrar o seu estilo em fotos com a família.

Conheça algumas das tatuagens do Messi e os significados.

Não são as tatuagens que tornam Lionel Messi um dos jogadores mais falados do mundo, mas sim a sua qualidade na hora de jogar bola.

No entanto, alguns torcedores também gostam de reparar nos traçados que o jogador tem por todo o seu corpo, incluindo pernas, braços e até quadril. Separamos algumas das tatuagens do Messi a seguir.

No braço direito estão a grande maioria das tatuagens do Messi. Porém, a que mais se destaca é a imagem de Jesus Cristo na região do ombro do jogador e no começo do braço.

Como Messi é muito ligado à religião, deixou o desenho à mostra para se lembrar sempre da sua fé e também registrar para que todos vejam.

Sempre no braço direito, o jogador do PSG tem desenhos de um botão de rosa, lótus e flores de laranjeira na cor laranja.

O jogador nunca revelou qual é o significado das flores.

O jogador argentino faz questão de mostrar todo o amor e carinho que sente pela esposa, seu amor de infância até os dias atuais.

No braço direito, próximo da parte interna do bíceps, dá para ver um olho. É o desenho do olho da esposa Antonella Roccuzzo..

No tweet a seguir, confira o desenho do olho.

Did a research about Messi's tattoos. Found out the meaning of his tattoos except one, the "Eye tattoo. 👁😳

Watched several videos on YouTube about the true meaning of all his tattoos but they intentionally skip the "Eye tattoo". 🤔

Thread pic.twitter.com/kpCdLMBxqS

— Volcano 🌋🦁 (@VoIcxno) December 5, 2019