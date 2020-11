Demi Lovato classifica noivado relâmpago como ‘efeito da quarentena’

Demi Lovato apresentou o People’s Choice Awards 2020, no domingo (15). E foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter por mostrar bom humor ao relatar sobre sua vida pessoal atribulada durante a quarentena, incluindo o noivado relâmpago com Max Ehrich, que durou apenas dois meses.

Como foi o discurso de Demi Lovato?

Com peruca loira, a cantora americana subiu ao palco do evento e fez um discurso deixando claro que o período de isolamento e distanciamento afetou bastante a sua vida, incluindo a amorosa. Depois de quatro meses de namoro, anunciou o noivado no dia 22 de julho e, em setembro, não estava mais com Ehrich.

“Honestamente, tem sido os três anos mais longos da minha vida”, brincou. “Não me entendam mal, começou tudo muito bem. Eu apresentei no Grammy e depois cantei o hino nacional no Super Bowl. Mas depois veio a Covid e as coisas acabaram fechando. Então fiz o que todo mundo fez. Entrei em quarentena e fiquei noiva.”

Ela também mencionou sua nova rotina em casa. “Eu comecei a pintar, fotografar, meditar e testei os limites dos serviços de delivery. Também não sabia que era possível, mas zerei quatro vezes o feed do Instagram. Assisti até o fim as sete temporadas de ‘Pretty Little Liars’, terminei meu noivado e depois fui atrás de aliens no deserto. Então fiz praticamente o mesmo que todo mundo.”

Como foi o fim do relacionamento?

No dia 24 de setembro, uma fonte disse à Revista People que o noivado tinha chegado ao fim. “Foi uma decisão difícil, mas Demi e Max resolveram se separar para focar em suas carreiras. Eles se respeitam e se amam e vão sempre apreciar o tempo que passaram juntos.” A cantora apareceu sem a aliança em uma selfie publicada no Instagram, no dia seguinte.

Max Ehrich, então, usou as redes sociais para anunciar que soube do término pela imprensa. “Sou apenas um ser humano que tem que ir trabalhar amanhã de manhã em um lugar com famílias e crianças que dependem de mim. Até este momento, não nos falamos por telefone, nem mesmo encerramos oficialmente nada um com o outro, literalmente.”