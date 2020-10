Visual temporário: Peruca faz (literalmente) a cabeça das famosas

Quer mudar o visual radicalmente, mas está com receio? Que tal apostar em algo temporário? A peruca tem feito literalmente a cabeça das famosas, com as mil e uma possibilidades de brincar com a aparência. Cabelos claros ou escuros, longos ou curtos, lisos a enrolados, com ou sem volume, coloridos…

A proposta vai além de um acessório para gravar clipes e campanhas. Bruna Marquezine e Anitta, por exemplo, entram na brincadeira para arrasar em festas sem danificar os fios reais com químicas, incluindo alisantes e tinturas. Jojo Todynho, por sua vez, não abre mão dela em sua participação em “A Fazenda“.

Anitta é adepta de peruca em clipes, apresentações, eventos…

Anitta gosta de variar o visual, não importa a ocasião. Neste mês, apareceu com cabelo todo rosa, com mecha frontal e loira. “Vocês têm me perguntado sobre meu cabelo. Não tenho um cabelo tão saudável para trocar de cores todos os dias. São laces”, esclareceu nos Stories do Instagram.

No Halloween do ano passado, a cantora se fantasiou de “Elvira: a Rainha das Trevas” para dar uma festa em sua casa. Os longos fios pretos ganharam destaque na caracterização.

Bruna Marquezine investe em peruca do Carnaval a apresentações

Bruna Marquezine é uma das famosas que lançam mão da peruca para inovar o visual. Para apresentar o MTV Miaw deste ano, escolheu fios longos, lisos e claros. Mas também já apareceu com curtinho estiloso e loiros na altura dos ombros, no Carnaval e até no The Diamond Ball, evento beneficente organizado por Rihanna em Nova York, Estados Unidos.

Marina Ruy Barbosa usa peruca para campanhas

Conhecida por seus cabelos ruivos, Marina Ruy Barbosa virou assunto ao aparecer com duas “mudanças de visuais”, em 2019. Eram perucas para participar de campanhas.

Em julho, arrancou elogios com fios platinados. “Finalmente loira! Lembra que já tinha comentado com vocês minha vontade de platinar?”, escreveu no Instagram. Dias depois, revelou que era algo temporário ao tirar o acessório em uma propaganda, na qual interpretava uma espiã.

Apareceu também com madeixas ruivas, mas curtos e repicadas nas pontas, em dezembro. “Amei meu hair curtinho por um dia.”

Peruca compôs visual de Ana Hickmann em reality

No começo deste ano, Ana Hickmann apresentou “Hair, o reality dos cabelos”, do Hoje em Dia. E, claro, aderiu a várias mudanças temporárias com o auxílio da peruca. Apareceu com madeixas cacheadas, platinadas, laranjas, além de corte chanel. “Trocar de cabelo, mudar o visual, ser uma nova pessoa. Mil possibilidades.”

Camila Queiroz usa peruca rosa e ser Julia Roberts por um dia

“Saudades do dia que eu realizei o sonho de pintar o cabelo todo de rosa mesmo via lace”, escreveu Camila Queiroz na legenda do vídeo feito em fevereiro deste ano. No mês seguinte, mostrou cabelos enrolados e volumosos no ensaio para a revista Vogue em comemoração aos 30 anos do filme “Uma Linda Mulher” (“Pretty Woman”), de 1990. A caracterização é inspirada na personagem de Julia Roberts. “Amei a experiência de ser Vívian Ward & Ruiva por um dia.”

Tem peruca até em “A Fazenda”

Jojo Todynho levou o acessório para “A Fazenda 12”. Até rolou comparação entre as suas perucas e uma sandália usada por Manu Gavassi no BBB 20, que virou assunto na internet durante a exibição do reality show global.

Durante a 1ª festa de “A Fazenda 12”, Jojo ficou bebâda e comentou com os colegas de confinamento que sua peruca tinha sido roubada. A peoa se desesperou com o acontecimento e falou muito sobre o assunto. O momento rendeu risadas entre os participantes e também muitos memes.

Em tom de bom humor, a conta oficial da carioca no Twitter chegou a brincar com o assunto quando publicou uma foto de Jojo penteando e cuidado de uma de suas perucas.

Jojo cuidando da sua peruca, que foi tão falada nesse final de semana kkk #AFazenda12 pic.twitter.com/S8hJpYUGtK — Jojo Todynho 💥 (@jojotodynhoofc) September 13, 2020

É peruca ou lace?

A peruca passou por várias fases ao longo da sua história, que começou no Egito Antigo. Já serviu para proteger do frio e até para representar status. É ainda alternativa para esconder a calvície.

Hoje, ganhou versões com efeito mais natural, que receberam o nome de laces, que contam com tela interna onde os fios são costurados um a um. São bastante famosas em países como os Estados Unidos e, agora, têm ganhado espaço no Brasil. Podem ser colocadas com cola (ficando presas por até sete dias na cabeça) ou fitas dupla face específicas para perucas.

Existe a opção chamada “lace front”, em que a base de tela fica apenas na parte da frente, de orelha a orelha. Já o modelo “full lace” tem tela em toda extensão, parecendo que os fios “nascem” do couro cabeludo em todos os pontos, não apenas na frente. Ela é mais cara e pode chegar a custar mais de R$ 10 mil.

Mas há alternativas mais acessíveis. Os valores variam de acordo com o material utilizado. No site BellaHair, por exemplo, vão de R$ 100 a pouco mais R$ 1 mil.