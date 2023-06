Desabafo de Preta Gil: cantora expõe traição de ex-marido

O desabafo de Preta Gil virou assunto na web nesta quinta-feira, 29, após a cantora falar publicamente sobre detalhes da traição que sofreu de seu ex-marido, Rodrigo Godoy, com a sua ex-stylist, Ingrid Lima. Poucas horas depois, a cantora apagou a publicação.

O que Petra Gil falou no desabafo?

Um um story publicado na conta do Instagram da cantora nesta madrugada, Preta iniciou o texto dizendo que seu empoderamento e construção de sororidade entre mulheres fez com que ela deixasse seu sexto sentido e intuição escaparem.

"Achei que não combinava com a mulher que sou sentir ciúmes. Não é sobre ciúmes bobo, e sim sobre EVIDÊNCIAS. Sim, eu coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa que, com sua dissimulação e mau-caratismo, fez o que fez", escreveu.

Preta também disse que foi alertada por algumas pessoas, mas acreditava que elas estavam loucas. A cantora segue dizendo que se tivesse seguido sua intuição, eles não teriam a magoado dessa forma.

"Sim, ainda estou em estado de choque e extremamente abalada, eu faço um trabalho diário com terapeutas, psiquiatra, psicanálise, família, amigos e espiritualidade para superar tudo isso que estou passando junto com um tratamento oncológico, mas tem horas que não consigo", finalizou.

Apesar de não ter citado o nome do ex-marido, os internautas acreditam que Preta está se referindo à traição cometida por Rodrigo Godoy. O rapaz foi flagrado em um aeroporto ao lado de Ingrid Lima, antiga stylist da cantora, e o vídeo foi divulgado pelo jornalista Léo Dias.

Poucas horas depois da publicação, Preta apagou o desabafo e postou um novo pronunciamento, afirmando que os "pombinhos" pediram para que ela deletasse o texto. "Apaguei o post, porque os pombinhos me imploraram e eu realmente não tenho saúde para isso. Eles querem me silenciar, não entendem que não é sobre eles e, sim, sobre a minha vida. [Sobre] as consequências das atitudes deles no meu tratamento, meus sentimentos e minhas dores!", escreveu.

Após a repercussão das publicações, Preta está recebendo apoio de milhares de internautas, incluindo pessoas famosas.

