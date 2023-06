Primeiro marido de Preta Gil: ator é pai de filho e amigo da cantora

A cantora Preta Gil, 48, já se casou quatro vezes ao longo de sua vida. Seu casamento mais recente foi com Rodrigo Godoy, de quem se separou neste ano. O primeiro marido de Preta Gil foi o ator Otávio Müller, 57, com quem a artista teve um filho. Relembre a união.

Otávio Müller foi o primeiro marido de Preta Gil

Preta Gil e Otávio Müller foram casados por apenas um ano. A cantora e o ator permaneceram juntos oficialmente entre 1994 e 1995, e tiveram um filho, Francisco Gadelha Gil Moreira Müller de Sá, hoje com 28 anos.

Não se sabe ao certo o motivo do fim do casamento dos famosos, mas aparentemente ambos mantém uma boa relação hoje em dia. Isso porque o ator já fez algumas publicações em apoio a ex-esposa, que passa por um tratamento contra o câncer. Ele também acompanhou a cantora no hospital.

O ator publicou uma foto ao lado de Preta e do filho do casal e limitou-se a escrever “amor” na legenda da publicação, quando a famosa anunciou que passava por um tratamento oncológico.

Anteriormente, a irmã de Bela Gil já havia postado uma homenagem para o pai do seu filho no dia do aniversário dele, na qual escreveu: “Hoje é aniversário do Otávio, pai do meu filho e meu grande amigo e parceiro dessa vida! Eu escolhi essa foto de uma época que o Fran ainda não tinha nascido e que eu fui recebida como uma filha pela família Müller de Sá. Otávio, eu te amo pra sempre, morro de orgulho da nossa família, dos filhos, netos e afilhados… Saúde saúde saúde”.

Eles também costumam sair juntos com a neta, filha de Francisca. “Vovô, vovó e Solzinha. Vai sair com vovô e vovó. Nunca saiu”, escreveu Preta Gil.

Veja: Como está a Preta Gil? Cantora volta ao trabalho

Quem é o filho de Preta Gil e Otávio Müller?

O primeiro marido de Preta Gil e a cantora tiveram apenas um filho, Francisco. Assim como a família de famosos da MPB, o rapaz também segue carreira artística.

Francisco faz parte do trio Gilsons junto com José Gil e João Gil, respectivamente filho e neto de Gilberto Gil. O grupo alcançou o sucesso logo em seu EP de estreias, Várias Queixas (2019), e já foi nomeado duas vezes ao Grammy Latino. Além de grupo, Francisco também segue carreira solo e já lançou alguns trabalhos por conta própria.

O cantor é pai de Sol de Maria, 7, fruto de seu relacionamento de seis anos com a modelo Laura Fernandez, de quem se separou em setembro de 2020.

+ relembre quando a cantora foi cotada para o BBB

Com quem Preta Gil já foi casada?

Além de Otávio Müller, Preta Gil já foi casada outras vezes. O segundo marido da filha de Gilberto Gil foi o roteirista Rafael Dragaud – não há muitas informações do casal exceto o fato de que ambos se casaram em algum momento dos anos 2000.

Em 2009, após a separação de Rafael, a cantora se casou pela terceira vez, agora com o mergulhador Carlos Henrique Lima, de quem se divorciou em 2013.

Por fim, Preta Gil se casou com Rodrigo Godoy, seu quarto marido, em 2015, em uma festa luxuosa no Rio de Janeiro. A separação veio à tona neste ano, após uma traição do rapaz ser divulgada na mídia, no momento em que a cantora batalha contra um câncer.

Em junho deste ano, a filha de Gilberto Gil falou sobre a polêmica separação em entrevista a Ana Maria Braga, no programa Mais Você. “Eu já estava insatisfeita com algumas coisas, com o diagnóstico fiquei ainda mais insatisfeita com o que estávamos vivendo como casal e pensei: ‘não preciso ficar boa, me curar e me separar’. Foi uma das dores mais profundas que já senti na vida. Primeiro, porque sentia muito amor. Depositei nele muito esse lugar de cuidar de mim, eu projetei nele”, disse.

Veja: Quem é a mãe da Preta Gil