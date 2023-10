Djavan é casado há mais de 20 anos: quem é a esposa?

Trilha sonora de muitos casais apaixonadas, o cantor Djavan, de 74 anos, também tem um amor para chamar de seu. O artista é casado há mais de 20 anos com sua atual esposa, mãe de dois de seus cinco filhos.

Com quem Djavan é casado hoje?

Djavan é casado com a designer Rafaella Brunini, de 49 anos, desde 2000. O casal está junto há 23 anos e é bastante discreto. São raras as aparições públicas deles e embora o cantor já tenha homenageado a amada nas redes em seu aniversário, não é sempre que ela dá às caras na conta do marido.

O casal também não costuma dar entrevistas lado a lado para contar detalhes da vida conjugal ou como se conheceram. Diferente do marido, Rafaella não é uma pessoa pública, em seu perfil oficial no Instagram, a designer prefere a manter fechada apenas para amigos e familiares. Ela conta com apenas 60 seguidores e segue pouco mais de 100 perfis.

O casamento de Djavan e Rafaella Brunini rendeu dois frutos para a família de Djavan, os caçulas Sofia Viana e Inácio Viana. Sofia veio ao mundo ainda no começo do casamento dos pais, em setembro de 2001, e tem atualmente 22 anos. Inácio veio alguns anos depois, em dezembro de 2006, e em breve completará 17 anos.

Ambos são discretos como os pais, Sofia nem tem perfil no Instagram, enquanto Inácio mantém uma conta fechada para pouco mais de 500 seguidores. A dupla foi clicada pela mídia em maio deste ano em um dos shows do pai, no Rio de Janeiro. Segundo o perfil oficial de Djavan no Youtube e Tiktok, foi Sofia quem pediu para o cantor incluir o hit Um amor Puro na setlist da apresentação na cidade maravilhosa.

Com quem Djavan já casou?

Antes de Rafaella Brunini, Djavan foi casado com Maria Aparecida dos Santos Viana, com quem esteve entre 1972 e 1998. Nos anos 2000, um boato circulou a internet que Maria teria morrido no parto de uma filha chamada Margarida, que muita gente acreditou ser a história da canção Flor de Lis, mas na época Djavan desmentiu a informação e contou que embora o nome de Maria aparecesse na letra, a trama apresentada no hit era pura invenção.

Durante o casamento, Maria e Djavan tiveram três filhos. A mais velha deles é Flavia Virginia, de 51 anos, que se aventurou na música na juventude e chegou a lançar dois álbuns, Livro-Mãe (2001) e O Amor é o Oposto do Medo (2014). No entanto, depois ela abandonou a carreira de artista e seguiu pelo caminho acadêmico. Ela é formada em Filosofia e especializada em Logoterapia.

O segundo filho deles é Max Viana, de 50 anos de idade. Ele seguiu os passos do pai e trabalha com música. Ele é cantor, compositor e guitarrista. Seu álbum mais recente é Outro Sol, que lançou em 2018, mas em 2021 ele ganhou o single Vilarejo (remix) com Rappin'Hood e o próprio Djavan.

O último herdeiro deste primeiro casamento de Djavan é João Thiago Viana, de 45 anos, que assim como Max também é do mundo da música. João é baterista e produtor, além de sócio da V12 Music, empresa que atua no mercado audiovisual e é também um selo independente para artistas em começo de carreira. João também faz trilhas sonoras e nos últimos tempos trabalhou na produção musical de Os Suburbanos.

