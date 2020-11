Duda Castro, ex de Biel, sobre término: ‘livramento!’

A modelo Duda Castro abriu o jogo mais uma vez sobre seu relacionamento com Biel. Enquanto o cantor está em A Fazenda 12, o público demonstrou interesse em saber da opinião da ex-esposa do peão. Para quem não sabe, o casamento do dois foi marcado por polêmicas e o fim teve até agressão.

O que a ex de Biel acha sobre o cantor?

Pelo Twitter, ela comentou como foi o casamento com o cantor. Tudo começou com ela postando um vídeo de Biel, dizendo que ainda tinha vontade de voltar com a ex.

Porém, se opondo a isso, Duda foi clara em sua decisão de não voltar com o relacionamento. “Em pleno 2020 e é isso que chamamos de amor! A nossa geração precisa começar a trocar ‘até que a morte nos separe’ por ‘até que o amor continue sendo respeitado, leal e recíproco’. Obrigada Deus… pelo livramento!”.

Em pleno 2020 e é isso que chamamos de amor! A nossa geração precisa começar a trocar “até que a morte nos separe” por “até que o amor continue sendo respeitado, leal e recíproco”. Obrigada Deus… pelo livramento! https://t.co/YApXT43cBj — DUDA CASTRO (@TheDudaCastro) November 28, 2020

Casamento conturbado de Duda e Biel

O casamento de Duda com Biel terminou em 2018. quando os dois moravam nos Estados Unidos. Durante a relação conturbada, a modelo afirmou ter sido agredida.

Após as acusações, Biel chegou a postar um vídeo, também alega ter sofrido agressão da ex. Na ocasião, mesmo com hematomas, a influenciadora chegou a ser presa.

Ex é atacada por fãs de Biel

Assim que Biel entrou no reality rural, Duda Castro passou a ser atacada pelo fandom do cantor com mais força. Em uma postagem no Instagram, um dos fãs escreveu que ela iria “rir quando Biel ganhasse o programa”. Em forma de deboche, ela respondeu: “Deus te ouça! As dívidas são altas!”.

Também no Twitter, Duda desabafou sobre as centenas de ataques. “Estou sendo xingada e ameaça a 4 dias!! Já não basta tudo que passei? Ou melhor.. o que passamos? Não desprezo o que ele passou também não viu? Todo mundo sofreu de uma certa forma. Mas chega de ser puxada pra baixo! Ser saco de pancadas até quando? Ontem falou de mim NOVAMENTE logo depois que chamou uma senhora de desequilibrada e que tinha medo de tomar uma facada. Tipo?!?! Pra que?!?! To aqui vivendo minha vida! Pra eu ser ameaçada por mensagens de pessoas que não conhecem da minha história a fundo? Chega! PAZ!”, declarou.

Duda diz saber quem é o vencedor de A Fazenda

Ainda no Twitter, Duda Castro deu sua opinião sobre a final de A Fazenda. A modelo acredita que o vencedor do prêmio de R$1,5 milhão, já está definido e com contrato nas mãos.

“E digo outra coisa! O finalista JÁ FOI ESCOLHIDO e está com contrato assinado para um reality show no mesmo canal Cara piscando”, afirmou ela. No entanto, de acordo com a Record TV, é o público que escolhe o campeão, por meio dos votos.