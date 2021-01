Duda Reis saiu da casa de Nego do Borel por medo, diz colunista

O fim do noivado de Nego do Borel e Duda Reis voltou a virar assunto na web. É que não teria sido amigável, como aparentava. A colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, afirmou que a influenciadora digital teria deixado a casa do cantor sem avisar, por medo, e, então, terminado o relacionamento por telefone.

O que aconteceu com Duda Reis e Nego do Borel?

“Apenas com seu cachorro em mãos, um belo dia a atriz saiu da casa do cantor para ‘ir ali’ e nunca mais voltou. Depois, Duda ligou para seu então namorado para terminar o relacionamento por telefone”, escreveu a colunista Fábia Oliveira.

A decisão não teria ligação com traições ou comportamento abusivo. “Por conta de outras descobertas que ela fez dentro da casa do artista, mas que não cabe a nós falar aqui. Essa parte deixamos com as autoridades competentes”, afirma a publicação do jornal O Dia.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Entre idas e vindas, Nego do Borel e Duda Reis estavam para se casar, com pedido de noivado feito em maio do ano passado. Depois de uma viagem para as Maldivas e Dubai, o cantor anunciou o término do relacionamento de quase três anos, com uma publicação no Instagram no dia 23 de dezembro. “A vida é mesmo uma caixinha de surpresas, com caminhos que às vezes não conseguimos entender. Mas a certeza que trago hoje comigo, é de que nosso amor foi real! E nossa história será para mim uma memória que nunca desaparecerá.”

A atriz também se posicionou e pediu respeito aos seguidores. “Desejo tudo de bom para ele! Não vou fazer disso um circo, então espero que vocês entendam e respeitem esse momento”, afirmou ela.

Após rumores de que algumas publicações de Duda nas redes sociais eram indiretas para o cantor, ele se pronunciou. “Eu não vou falar nada que dê fofoca para vocês fofocarem sobre minha vida. Eu não vou brigar com a Duda, e ela não vai brigar comigo. Ela é minha amiga e é uma mulher sensacional. A gente sabe do nosso valor“, afirmou. “Ela não vai ficar postando a indireta.”

Ao longo de 2020, a família de Duda mostrou reprovar o relacionamento e a polêmica se estendeu com trocas de comentários entre Nego do Borel e os pais da então noiva. “Voltando de Maringá, paramos no Shopping em Penedo! Ela ligou para ele. Terminou a ligação e entrou no carro em prantos, dizendo que ele era um grosso, que não aguentava mais ser agredida e ouvir tantos palavrões e que tinha medo dele! Me pediu colo chorando! Como pai, como você acha que me senti e como você acha que estamos nos sentindo como família?”, disse Luiz Fernando Barreiros.