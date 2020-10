Na véspera do “Dia Mundial do RBD”, cantora mexicana quebrou silêncio sobre ausência na apresentação da banda, marcada para dia 26 de dezembro

Dulce Maria fala sobre gravidez no ‘Altas Horas’ e explica ausência em live do RBD

Dulce Maria, de 34 anos, participou virtualmente do programa “Altas Horas”, na noite de sábado (3). A cantora e atriz mexicana comentou sobre a carreira e a gravidez, na atração de Serginho Groisman. Na véspera do Dia Mundial do RBD, comemorado neste domingo (4), também fez uma live em seu Instagram e explicou que a preparação para o nascimento da filha é o motivo da sua ausência no reencontro do RBD, marcado para dezembro.

Como foi a participação de Dulce Maria no ‘Altas Horas’?

“Quando eu anunciei que estava grávida, recebi muitas demonstrações de carinho e amor. Agora estou preparando o projeto mais importante da minha vida, dentro de mim”, disse a ex-RBD, que está à espera da sua primeira filha, fruto do noivado com o diretor de cinema Paco Álvarez.

O “Altas Horas” teve participação de Larissa Manoela e Gleici Damasceno. “Eu sempre fui sua fã e tenho uma admiração muito grande por você”, disse Larissa em espanhol. Natural do Acre, Gleici também aproveitou para deixar um recado em nome de seus conterrâneos: “Lá no meu Estado você também é muito amada”.

Por que Dulce não vai fazer parte do encontro do RBD?

Após um hiato de 12 anos, o RBD vai se reunir em um show ao vivo e virtual, intitulado “Ser o Parecer”, que ocorrerá no dia 26 de dezembro. No entanto, contará com quatro dos seis integrantes da banda, formada a partir da telenovela mexicana Rebelde, de 2004. Alfonso Herrera e Dulce Maria não participarão, deixando muitos fãs decepcionados.

Dulce quebrou o silêncio e explicou o motivo de sua ausência, em um live de 25 minutos em seu Instagram. “Adoraria estar presente fisicamente, mas, como todos sabem, estou grávida. Estou de sete meses e pode nascer entre dezembro e janeiro. Queria dizer que os amo e agradeço sempre, o RBD marcou e mudou a minha vida, me ensinou muito.”

“É complicado reunir as seis pessoas que estão em diferentes etapas e situações. Neste momento, não posso fazer parte, sendo muito honesta. Não posso me comprometer a estar 100%. Estou grávida e estamos no meio de uma pandemia. Agora, minha cabeça está em conseguir dormir bem, comer bem, tratar de estar o melhor possível física, emocional e mentalmente para que minha filha nasça.”

Os ingressos da apresentação começam a ser vendidos neste domingo (4), quando se comemora o Dia Mundial do RBD.