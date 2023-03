Horário do Altas Horas hoje com Xuxa, Sasha e convidados

O apresentador Serginho Groisman conversa recebe neste sábado, 11, a eterna rainha dos baixinhos Xuxa Meneghel, que completa, no próximo dia 27, 60 anos de idade, e ganha um programa especial no ‘Altas Horas’. O programa da TV Globo começa hoje depois do Big Brother Brasil e pode ser assistido ao vivo ou depois na íntegra, totalmente de graça.

Que horas começa o Altas Horas de hoje?

O Altas Horas está marcado para começar às 23h15 neste sábado (11), depois do Big Brother Brasil. A programação oficial da TV Globo indica que o programa de Serginho Groisman ficará no ar durante 1 hora e 50 minutos, terminando 01h05.

A frase “tudo pode ser, o que quiser será, sonhos sempre vêm para quem sonhar”, da música “Lua de Cristal”, fez muitas crianças acreditarem na realização de seus sonhos. Xuxa foi, ainda, uma representação de empoderamento, inspirando a manifestação singular de personalidade, e, por isso, muitas pessoas têm nela uma referência. É o caso dos convidados da plateia especial, entre eles, Glória Groove. “Falo por todas as drags queens quando digo que, sem a Xuxa, não faríamos metade do que fizemos. Sem contar que não teríamos inúmeras referências de moda, arte, música. Gratidão eterna”, diz Glória.

Para celebrar o aniversário de Xuxa, o programa traz convidados e fãs da artista, que prestam homenagens à ídola com sucessos da carreira. A icônica música "Lua de Cristal" será cantada por Daniel.

Depois, Lexa se apresenta com “Marquei um X”; Tiago Abravanel, com “Ilariê”; Silvero Pereira e Jennifer Nascimento, com “Arco-Íris; Fabiana Karla, Malu Rodrigues e Erika Januza, que se vestem de paquitas e mostram “Fada Madrinha”; e Junno, com “Doce Mel”.

"Estar hoje aqui, chegar aos 60 anos e dizer 'caramba, não precisei morrer para receber essa homenagem' é muito emocionante. É filme saindo, é documentário, é tanta coisa acontecendo que eu olho pra cima e digo 'eu não sei se eu mereço'. Essas histórias que vocês me falaram, e que me envolvem, essas histórias me ajudam a escrever a minha história. Se vocês acham minha história bonita, é porque ela é contada através de vocês", disse a apresentadora no Altas Horas.

Veja a chamada das redes sociais:

Como assistir online o Altas Horas

Para assistir ao vivo o programa, é só acompanhar pela televisão ou na aba ao vivo da Globoplay. Caso prefira assistir em outra horário, a plataforma streaming também permite que o público confira o conteúdo gratuitamente. Porém, tudo isso mediante a criação de uma conta gratuita no site.

Para assistir o Altas Horas ao vivo

1 - Para assistir ao vivo pela Globoplay, você deve entrar na plataforma e clicar no botão "entrar" da aba lateral direita e depois em "cadastre-se";

2 - Você será redirecionado para um formulário em que terá que informar nome completo, data de nascimento, gênero, e-mail, senha que usará no site, cidade, estado e país em que mora;

3 - Para finalizar o processo, é só marcar a opção que confirma que você leu e aceita os termos de uso e privacidade da plataforma e depois apertar "cadatrar";

4 - Agora você já tem seu login e senha da Globoplay. Entre na plataforma e clique na "agora na TV", na parte superior do site. Você deve ficar no canal da TV Globo no horário em que começa o Altas Horas e pronto!

Quando começou o programa com Serginho Groisman?

O Altas Horas surgiu nos anos 2000 e foi ao ar pela primeira vez no dia 14 de outubro de 2000. O programa sempre foi uma atração das noites e madrugadas de sábado da TV Globo, buscando mesclar um programa de variedades com entretenimento e jornalismo.

Comandado por Serginho Groisman, o Altas Horas ganhou o Qualidade Brasil de melhor programa de auditório em 2001, 2002, 2003, 2005 e 2006.

O programa interrompeu suas gravações durante a pandemia do Covid-19, em 2020, e passou a exibir reprises no lugar. Algum tempo depois, a atração retornou totalmente remota, com entrevistas virtuais. Depois de 9 meses de afastamento, o programa finalmente retornou ao formato nos estúdios da Globo..