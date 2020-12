É real ou peruca? Paolla Oliveira aparece com cabelo preto e franja

Paolla Oliveira chamou atenção nas redes sociais, na quinta-feira (10). Apareceu com um visual diferente e, na legenda, garantiu que a foto é atual: “não é #tbt”. Exibiu cabelos pretos, longos e com franja. Em meio à moda de perucas e filtros de aplicativos, levantou a questão se a transformação é real ou não.

Como é novo visual da Paolla Oliveira?

A atriz está há algum tempo com fios castanho-claros e iluminados. Nas fotos publicadas no Instagram ontem, mostrou madeixas lisas, compridas e com corte reto, além de franja na altura das sobrancelhas.

Muitos seguidores perguntaram se é peruca. Seja uma mudança real ou não, fato é que agradou. Os mais de 2,8 mil comentários estão repletos de elogios, incluindo de famosas. “Gata”, escreveu Flávia Alessandra. “Linda de todo jeito”, comentou Danni Suzuki.

Paolla Oliveira aparece nas telinhas atualmente na reprise de “A Força do Querer“, novela de 2017, escrita por Gloria Perez. Ela interpreta a policial militar e lutadora de MMA Jeiza, que exibia cabelos loiros, longos e levemente ondulados.

É peruca ou lace?

A peruca passou por várias fases ao longo da sua história, que começou no Egito Antigo. Já serviu para proteger do frio e até para representar status. É ainda alternativa para esconder a calvície.

Hoje, ganhou versões com efeito mais natural, que receberam o nome de laces, que contam com tela interna onde os fios são costurados um a um. Podem ser colocadas com cola (ficando presas por até sete dias na cabeça) ou fitas dupla face específicas para perucas.

Existe a opção chamada “lace front”, em que a base de tela fica apenas na parte da frente, de orelha a orelha. Já o modelo “full lace” tem tela em toda extensão, parecendo que os fios “nascem” do couro cabeludo em todos os pontos, não apenas na frente.