Estado de saúde Zé Neto: como está o cantor após acidente

Na noite desta terça-feira, 5 de dezembro, o cantor Zé Neto, 33 anos, sofreu um acidente de carro grave na BR 153, em Fronteira (MG). A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que o músico estava em uma caminhonete e que o veículo capotou. Ele foi socorrido e foi levado para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, a 141 quilômetros da capital São Paulo.

Qual o estado de saúde Zé Neto?

A assessoria de imprensa do cantor emitiu uma nota informando que Zé Neto estava consciente quando foi socorrido. Ainda de acordo com a PRF, o acidente o cantor foi resgatado em estado grave e outras três pessoas que estavam no veículo, uma Trailblazer, tinham ferimentos leves. A causa da capotagem ainda não foi informada.

O percurso entre a cidade de Fronteira e São José do Rio Preto tem 67,1 km de distância.

O cantor não estava viajando a trabalho, mas sim voltando de um rancho que possui na cidade de Fronteira (MG) e tinha como destino São José do Rio Preto, onde reside com a esposa e os filhos. Mais cedo nesta terça, Natália Toscano publicou um story no Instagram mostrando a propriedade rural. Como trilha, ela escolheu uma canção católica do Padre Fábio de Melo.