Ex-BBB Paula Sperling mostra resultado de preenchimento labial

Paula Sperling passou por um procedimento estético. Na terça-feira (15), a ex-BBB revelou nos Stories do Instagram que investiu em preenchimento labial e mostrou as fotos de antes e depois, comprovando o resultado. Recentemente, se submeteu a uma cirurgia para redução de mamas.

Qual é o resultado do preenchimento labial da ex-BBB?

A vencedora do BBB 19 publicou as imagens logo após sair da clínica médica. A técnica utiliza ácido hialurônico para dar volume à boca e o efeito dura cerca de seis meses. Portanto, são necessárias aplicações periódicas para a manutenção dos resultados.

O procedimento é realizado no consultório, sem necessidade de internação hospitalar. O paciente pode retomar as suas atividades no mesmo dia. O local pode ficar inchados por até 48 horas e um pouco roxo.

As imagem mostram maior diferença nos lábios superiores da ex-BBB, que antes eram bem mais finos. “Ela (Dra. Bruna Lenz) mudou a vida da minha pele, mudou a minha boca. Vocês vão ficar horrorizados quando eu publicar o antes e depois. Não tem filtro, não vou colocar para suavizar, não vou colocar nada. Vai ser real, vocês vão se chocar”, falou no vídeo.

Paula reduziu das mamas

Este não foi o único procedimento estético revelado pela ex-BBB. Recentemente, se submeteu a uma cirurgia para redução de mamas.

“Eu não pensava em fazer qualquer cirurgia, mas comecei a reparar que se eu tirasse um pouco do peso dos seios e levantasse eles um pouquinho me sentiria melhor em algumas roupas”, explicou à Quem.

Essa foi a primeira cirurgia plástica de Paula, que disse, na época, que não pretendia fazer outras. “Menos é mais. Estou satisfeita”, completou. “Eu dou muito valor em tudo que é natural, por isso decidi apenas diminuir e com o meu próprio peito desenhar um formato que ficasse parecido com o de silicone”, contou na entrevista.