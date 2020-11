Fátima Bernardes se declara no aniversário do namorado: ‘te amo’

Fátima Bernardes usou as redes sociais para homenagear Túlio Gadêlha, que completa 33 anos nesta quinta-feira (12). Na madrugada, publicou fotos e listou as qualidades do namorado. O casal completou três anos de relacionamento no dia 2 deste mês, com direito a declarações dos dois.

Homenagem de Fátima Bernardes a Túlio Gadêlha

A apresentadora postou um carrossel de fotos e não economizou elogios. “Ele adora uma aventura, uma pose engraçada, uma careta. Está sempre disposto a conhecer lugares novos, culturas novas, mas abre um sorriso lindo quando volta pro Recife. É criativo nas surpresas, nas fantasias pro Carnaval, nas brincadeiras. Viajando a trabalho ou a lazer, não perde a chance de conversar com as pessoas. Se interessa, de verdade, por boas histórias. Felizmente, a nossa é uma delas.”

Completou o texto com seus desejos a ele. “Saúde, paz e que você nunca perca esse olhar generoso, indignado com as injustiças, acolhedor, leve e também divertido pra vida. Te amo. Parabéns pelo seu dia!”

Mais declarações do casal

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha começaram o relacionamento no fim de 2017. No dia em que comemoraram três anos juntos (2/11), publicaram mais declarações de amor e fotos. “Três anos que nos deixaram cada dia mais juntos. Logo descobrimos que cada minuto importa mesmo e a gente não perde tempo. O meu amor só cresce. E sinto que com vc tb é assim. Feliz três anos, amor. Que daqui a 365 dias, a gente tenha a mesma alegria em comemorar essa data. Que a gente continue cuidando de nós.”, escreveu Fátima.

Túlio também não deixou a data passar em branco. “Olha quanta coisa boa já vivemos em 3 anos. O engraçado é que sempre que me perguntam sobre nosso relacionamento, querem saber como lidamos com a inevitável parte desagradável. As críticas, os ataques, os haters. Aí percebo que nunca sei bem o que responder. Não que essas coisas não existam. Mas que elas são muito pequenas diante da infinidade de bons momentos que vivemos juntos. Inclusive, se tem algo que fazemos bem juntos é viver. E vamos viver muito mais. Te amo, meu amor. Feliz três anos. ”

https://www.instagram.com/p/CHGSwUtBYLT/