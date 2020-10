De tie-dye a olho grego: inspire-se nas nail arts das famosas

Os esmaltes clássicos – brancos, rosas, nudes e vermelhos – podem ter um tempo de descanso. A moda agora é se jogar na nail arts, como as famosas.

Que tal aderir ao colorido do tie-dye nas unhas? Foi o que fez Preta Gil, arrancando elogios de seus seguidores no Instagram. Giovanna Antonelli mostrou que o olho grego pode ir além de roupas e acessórios e conferir seu toque de sorte aos dedos.

O efeito degradê, que tira a monotonia das roupas, foi direto para as mãos da Fátima Bernardes e Fernanda Paes Leme. Juliana Paes escolheu proposta “diferentona” com arte moderna. Francesinha e inglesinha têm seu espaço garantido nas mãos de Larissa Manoela e Julia Faria. Inspire-se:

Como copiar a unha tie-dye da Preta Gil?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O tie-dye, a técnica de tingimento manchado típica dos anos 70, voltou à moda e chegou às nail arts. Preta Gil seguiu a proposta com o trabalho da designer Layla Gonçalves, que usou esmalte em gel branco, algumas cores de pó acrílico e secagem na cabine de LED.

Quer se inspirar na cantora e fazer algo parecido em casa? Para isso, aplique uma cor de fundo em todos os dedos. O próximo passo é espalhar esmaltes coloridos em um pedaço pequeno de esponja e aplicar dando leves batidinhas.

É possível fazer em casa o olho grego da Giovanna Antonelli?

“Brincando de unhas? Quem se diverte criando também?”, escreveu Giovanna Antonelli na legenda da foto em que mostra as nail arts de olho grego. O visual é assinado pela manicure Ivaneide Ferreira do Nascimento.

Para copiar, é preciso bastante treino, exigindo coordenação e paciência. Vamos lá? Passe base e, depois, o esmalte nude. O primeiro detalhe é o semicírculo branco, que pode ser feito com o auxílio de um pincel fino. Em seguida, acrescente o círculo azul-claro e uma bolinha preta no centro. Acima do olho, faça alguns traços pretos, como se fossem cílios.

Lembra da francesinha?

A francesinha é uma nail art clássica e elegante, com pontas pintadas de branco, como mostra Larissa Manoela. Passe base e, se quiser, aposte em um esmalte branco com transparência. Limpe os cantinhos com o algodão embebido em removedor de esmalte. Depois de secar, chegou a hora de, com calma, fazer o traço fino nas pontas. Se não tiver muita habilidade, deposite um pouco do produto na pele da outra mão e encoste a pontinha da unha, como mostra este vídeo:

Tem também a inglesinha…

Versão moderna da francesinha, a inglesinha substitui as pontas brancas pelas coloridas. E o esmalte clarinho do restante também pode dar lugar a um de destaque. Julia Faria é fã da tendência e aposta em diferentes combinações para as nail arts, como nude com detalhe azul.

Que tal duas camadas de esmalte clarinho e, para arrematar, pontas na cor rosa?

Julia também investiu em uma pontinha de cada cor. Gostou?

Fátima Bernardes com nail art em degradê

Efeito degradê é tendência tanto nas roupas quanto nas unhas! Fátima Bernardes sabe bem disso e foi do esmalte nude no dedão ao preto no dedinho, investindo ainda em três tons de marrom nos outros dedos.

Fernanda Paes Leme também segue trend degradê

Fernanda Paes Leme também caiu nas graças das unhas em degradê. Apostou em uma de cada cor, com tons de laranja e amarelo, finalizando com dedão colorido apenas próximo às pontas. O visual é assinado por Layla Gonçalves.

Vamos de nail art com tiras?

Chegou a hora de acrescentar um acessório às unhas. Julia Faria passou esmalte azul e aplicou tirinhas adesivas próprias para nail arts.

Para facilitar, coloque-as com o auxílio de uma pinça. Pressione levemente com o palito e corte o excesso com o alicate. Uma camada de extra brilho ajuda na finalização. Se tiver bastante coordenação e habilidade, pode molhar a ponta do palito no esmalte prateado e fazer os traços manualmente.

Gosta de unha com bolinha e coração?

A lista de nail arts das famosas ainda conta a da Fernanda Keulla, feita pela manicure Rosileia Coutinho. A proposta traz esmalte preto no dedinho e no dedão. Os outros dedos apresentam fundo nude e o restante diferente: indicador com desenho de coração preto, médio finalizado com esmalte metalizado e anelar com bolinhas pretas.

Nail art diferentona da Juliana Paes

Quer nail art “diferentona”? Temos também! Sem medo de arriscar, Juliana Paes escolheu um desenho colorido para cada unha. “Arte sempre vai bem”, comentou no Instagram.

Escolha cores vibrantes e alegres e passe-as apenas em algumas partes das unhas, criando composições modernas. Molhe a ponta do palito em esmalte preto ou branco e faça alguns traços irregulares. Deixe a sua criatividade falar mais alto!