Fernanda Montenegro completa 91 anos; relembre carreira da atriz

Fernanda Montenegro chega aos 91anos cheia de histórias, de bem com a vida, com trabalhos memoráveis em seus mais de 70 anos de carreira e muitos motivos para comemorar nesta sexta-feira, 16/10. Não à toa chamada de dama da dramaturgia brasileira, a atriz Fernanda Montenegro ostenta uma prolífica carreira com papéis memoráveis no teatro, na televisão e no cinema.

Relembre carreira de Fernando Montenegro

Fernanda, que nasceu Arlette Pinheiro Esteves da Silva, em 1929, e só é chamada pelo nome de batismo pela sua mãe e irmãs, tem quase 60 anos de teatro e TV, mais de 200 teleteatros, 56 peças, 20 novelas e 16 filmes. Ela começou sua carreira com um curso de radialista na Rádio do Ministério da Educação e Cultura, em 1945, e depois foi admitida na rádio como locutora; foi para a TV Tupi do Rio de Janeiro, em 1950; em 1953 se casou com o ator Fernando Torres; fez algumas peças de teatro no Rio de Janeiro e depois foi morar um tempo em São Paulo.

A artista também montou a companhia Teatro dos 7, junto com Ítalo Rossi, Fernando Torres, Sérgio Britto, Gianni Ratto, Luciana Petrucelli e Alfredo Souto de Almeida, encenando cerca de 400 teletextos com esses amigos.

No quesito cinema, Montenegro confessou nunca ter se interessado muito, mas participou de alguns longas, como A Falecida, Pecado Mortal, Eles Não Usam Black Tie e Central do Brasil, com este último foi indicada ao Oscar com Melhor Atriz. “Central do Brasil foi uma experiência única na minha vida. Uma coisa que eu não sou é alienada, portanto, eu sabia que não ganharia nada. Imagina. Eu estar ali (no Oscar) já era um fenômeno”, afirmou ela.

Fernanda é Arlette

Fernanda nasceu no Rio de Janeiro. Seu nome verdadeiro é Arlette Pinheiro Esteves da Silva, mas na adolescência escolheu o nome “Fernanda” porque, segundo ela, tem uma sonoridade que remete aos personagens dos romances de Balzac ou Proust. Montenegro ela pegou emprestado de um médico amigo da família, muito querido, mas que ela não chegou a conhecer.

Novelas de Fernanda Montenegro

Para o grande público, Fernanda é conhecida por seus inúmeros papéis na TV. Ela participou de cerca de 170 teleteatros e de mais de 10 novelas e minisséries. Veja quais:

Década de 80: Baila Comigo, Brilhante, Guerra dos Sexos, Cambalacho

Década de 90: Rainha da Sucata, Riacho Doce, Dono do Mundo, Renascer, Incidente em Antares, O Mapa da Mina, Zazá, O Auto da Compadecida

Após os anos 2000: Belíssima, Queridos Amigos, A Dona do Pedaço, O Outro Lado do Paraíso, Babilônia, Saramandaia, entre outros.