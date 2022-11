Quem é único filho de Gal Costa? Conheça o herdeiro da cantora

A cantora de MPB Gal Costa morreu aos 77 anos, no dia 9 de novembro. Foram 57 anos de carreira, sempre rodeada da família musical composta por Caetano, Gil, Betânia e outros grandes nomes. Mas quem mais fazia parte do seu clã? Saiba quem é o filho de Gal Costa.

Quem é o filho de Gal Costa?

Embora a cantora mantivesse sua vida pessoal bastante privada, no ano passado, Gal Costa publicou fotos ao lado de seu único filho, chamado Gabriel. O garoto tem 17 anos e foi adotado pela artista quando tinha apenas 2 anos, em 2007. Em 2016, a cantora concedeu entrevista ao programa Saia Justa, do canal GNT, e contou sobre a adoção.

Gal explicou que sempre teve o desejo da maternidade, porém descobriu que não poderia ter filhos pelas vias naturais, pois sofreu com menopausa precoce aos 42 anos. Com o passar dos anos, ignorou a vontade, mas a artista explicou que em uma ocasião viu uma notícia de uma mãe que tinha abandonado seu filho recém-nascido. A reportagem, então, reacendeu seu desejo.

Gal contou que conheceu Gabriel em um abrigo do Rio de Janeiro e ao vê-lo notou que ele parecia com a família de seu pai. Com o encanto, resolveu que iria adotá-lo. A cantora ainda declarou que não gosta do termo aditivo, “Não existe isso de (filho) adotivo. É filho e acabou", esclareceu na entrevista. Gal também abordou o assunto em 2017, quando deu entrevista à revista Marie Claire.

Na ocasião, a cantora reafirmou que não se incomoda de não ter parido a criança. “Mas nunca tive grilos por ele não ter saído da minha própria barriga, até porque Gabriel é a minha cara! Parece que eu o pari", contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gal Costa (@galcosta)

Gal Costa era casada?

Como a vida pessoal da cantora era reservada, não se tem muitas informações a respeito de seus antigos relacionamentos. Ao que se sabe, Gal Costa foi casada oficialmente uma vez com o violonista Marco Pereira, segundo reportagem do Uol de 2021.

O casamento perdurou entre os anos de 1991 e 1992. Após o término, a cantora não comentou muito sobre a relação dos dois. Durante o relacionamento, o casal gravou a música "Último Desejo", de Noel Rosa. Rosa cantava e Marco acompanhava no violão.

A artista teve um romance com a também cantora Marina Lima, no entanto, o namoro das duas também não foi muito comentado. Desde a declaração de Mariana de que teria perdido sua virgindade com Gal, em 2008, a musa do movimento tropicalista não tocou mais no nome da ex-namorada. Inclusive, em entrevista à Folha de S.Paulo, em 2012, Gal afirmou não conhecer Marina. "Marina quem? Não conheço nenhuma", indagou à coluna de Mônica Bergamo.

Outro romance conhecido da cantora foi com a atriz Lúcia Veríssimo, na década de 80. Contudo, a relação das artistas era de amizade mesmo após o término. Em 2019, ambas se encontraram em um show da Gal, em Portugal, e tiraram fotos. Lúcia ainda publicou os registros em seu Instagram e escreveu "Obrigada pelo lindo show, pela sua alegria nessa noite tão mágica". A atriz também postou uma imagem da época do namoro com a ex-parceira.