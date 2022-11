Músicas de Gal Costa: 10 preciosidades do ícone da MPB

Uma das maiores cantoras do país, Gal Costa morreu na manhã desta quarta-feira, 9 de novembro, aos 77 anos de idade. As músicas de Gal Costa continuarão no coração do fãs e o legado da cantora permanecerá na história da indústria musical brasileira.

A cantora sofreu um infarto, de acordo com informação da assessoria da cantora. A cantora chegou a realizar uma cirurgia em setembro para a retirada de um nódulo na fossa nasal direita e permaneceria em repouso até o mês de novembro, em que já tinha datas de shows marcados. Desde então, a famosa não se apresentava. Não foi revelado se o estado de saúde da cantora foi prejudicado pelo procedimento cirúrgico.

+8 artistas do Nordeste para você conhecer e deixar sua cultura mais rica

Músicas de Gal Costa que marcaram a carreira da famosa

Relembre a trajetória da grande voz da Música Popular Brasileira:

Chuva de Prata

Referência musical desde os anos 1960, Gal Costa se tornou uma musa da Tropicália e tocou ao lado de grandes nomes, como Gilberto Gil, Maria Bethânia, Tom Zé, entre outros.

Um dos maiores sucessos entre as músicas de Gal Costa é Chuva de Prata, lançada há mais de 3 décadas. Um dos trechos mais lembrados da canção é o verso "Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar, um beijo molhado de luz, sela o nosso amor".

Assista:

Meu Nome é Gal

Outro sucesso entre as músicas de Gal Costa é "Meu Nome é Gal". Na canção, a artista se apresenta e fala sobre o que deseja encontrar em um grande amor. A faixa foi parte do álbum Gal Tropical, de 1979. Confira uma das apresentações da cantora:

Um Dia de Domingo

Um Dia de Domingo é outro sucesso. A canção ganhou a voz de Gal Costa ao lado do saudoso Tim Maia, que faleceu em 1998. A música tem ínicio com trechos cantados por Gal, como: "Eu preciso respirar, O mesmo ar que te rodeia, E na pele quero ter, O mesmo Sol que te bronzeia, Eu preciso te tocar, E outra vez te ver sorrindo, E voltar num sonho lindo".

Depois, entra o vozeirão de Maia, que também fez parte da composição da canção.

Baby

Quem é fã das músicas de Gal Costa também deve se lembrar de Baby, lançada em 1968 no álbum Tropicália ou Panis et Circencis e depois integrou um dos álbuns solos da cantora. A canção tem a participação de Caetano Veloso. Os dois tiveram outras parceiras ao longo de suas carreiras.

Vapor Barato

Vapor Barato é outra que não pode faltar entre as músicas de Gal Costa para relembrar. A música fez parte de uma das turnês mais famosas da carreira da baiana, a Fa-Tal. No refrão, a famosa canta: "Minha honey baby, Baby, honey baby, Oh, minha honey baby, Baby, honey baby".

Conheça:

Modinha para Gabriela

Gal Costa emprestou sua voz para a canção Modinha para Gabriela, que fez parte da trilha sonora de Gabriela e é difícil de não reconhecer. "Eu nasci assim eu cresci assim e sou mesmo assim. Vou ser sempre assim Gabriela, sempre Gabriela", diz a letra.

Festa do Interior

Festa do Interior também é uma das músicas de Gal Costa para se lembrar. Excelente para as festas de São João, a canção traz sentimentos, acontecimentos e felicidades de uma boa comemoração junina. Ouça uma das versões que Gal entregou da música:

Divino, maravilhoso

Divino, maravilhoso integrou o álbum Gal Costa de 1969 e é uma das canções emblemáticas da carreira da cantora. Com composição de Caetano Veloso e Gilberto Gil, a letra mostra os medos de se viver em um regime totalitário. A música foi lançada durante a ditatura militar, no festival da MPB de 1968.

Não Identificado

Não Identificado também é uma das músicas de Gal Costa que foi composta por Caetano Veloso, um de seus amigos e parceiro na indústria. A letra é romântica e remete a um apaixonado que pretende fazer uma canção para sua amada.

"Eu vou fazer uma canção pra ela, Uma canção singela, brasileira, Para lançar depois do carnaval, Eu vou fazer um iê-iê-iê romântico, Um anti-computador sentimental. Eu vou fazer uma canção de amor, Para gravar num disco voador, Eu vou fazer uma canção de amor, Para gravar num disco voador", diz a letra.

Volta

A canção Volta remete a saudade. A letra mostra uma pessoa apaixonada que sente falta de estar na cama ao lado daquele que ama e o frio que a solidão deixa no peito. A sensação pode ser parecida para quem é fã e sentirá saudades das belas apresentações da cantora ao longo das décadas de carreira.

Leia também

Trilha sonora da novela Pantanal: relembre 8 músicas do sucesso