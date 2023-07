Filmes de Angus Cloud, ator de Euphoria que morreu aos 25

Angus Cloud, ator mais conhecido por interpretar o traficante Fezco “Fez” O'Neill na série “Euphoria”, da HBO, morreu aos 25 anos. Relembre a carreira do artista e outros filmes e séries.

Veja: o ator morreu do que?

Quais filmes Angus Cloud fez?

O ator Angus Cloud ganhou destaque interpretando Fez na série de drama adolescente vencedora do Emmy da HBO “Euphoria”. Ele foi o personagem principal nas duas primeiras temporadas do programa. Seus outros créditos como ator incluíram os filmes “North Hollywood” (2021) e “The Line” (2023).

Recentemente, o ator foi escalado para contracenar com Melissa Berrera em um novo filme de terror da Universal Pictures dos diretores de “Pânico 6”, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Cloud também estrelou em vários videoclipes, como “All Three” de Noah Cyrus, “Cigarettes” de Juice WRLD e “Miamiii” de Becky G e Karol G.

No ano passado, Cloud foi homenageado no evento anual Power of Young Hollywood da Variety e lembrou-se de ter sido arrancado da rua para estrelar “Euphoria”. O papel de Cloud como Fez foi seu primeiro trabalho como ator. "Eu estava com alguns amigos", disse ele. “Nós estávamos apenas saindo.”

Cloud era um dos favoritos entre os fãs de “Euphoria”, que ainda não iniciou a produção de sua terceira temporada.

“Estamos incrivelmente tristes ao saber da morte de Angus Cloud”, disse a HBO em um comunicado. “Ele era imensamente talentoso e uma parte amada da família HBO e Euphoria. Estendemos nossas mais profundas condolências a seus amigos e familiares durante este período difícil.”

Ele nasceu no dia 10 de julho de 1998 em Oakland, Califórnia, EUA.