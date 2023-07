Ator Angus Cloud de Euphoria morreu do que?

Ator Angus Cloud de Euphoria morreu do que?

O ator Angus Cloud de Euphoria morreu aos 25 anos, informa o portal americano TMZ nesta segunda-feira, 31. O artista era mais conhecido por ter interpretado o personagem Fezco na série "Euphoria", sucesso da HBO. O americano foi encontrado na casa de sua família na cidade Oakland, na Califórnia.

O que aconteceu com o ator Angus Cloud?

Angus Cloud lutava contra problemas de saúde mental há anos, conforme informado pela família do ator ao TMZ. O artista também estava sofrendo muito após a morte do pai, que faleceu na semana passada.

"É com o coração pesado que nos despedimos de um ser humano incrível hoje. Como artista, amigo, irmão e filho, Angus foi especial para todos nós de tantas maneiras. Na semana passada, ele enterrou o pai e lutou intensamente com essa perda. O que nos consola é saber que Angus agora está reunido com seu pai, que era seu melhor amigo. Angus foi aberto sobre sua batalha contra problemas de saúde mental e esperamos que sua morte possa ser um lembrete para outras pessoas de que não se deve lutar sozinhos em silêncio”, diz o comunicado. A família termina a nota pedindo respeito e privacidade durante esse momento difícil.

Cloud ficou famoso ao interpretar Fezco em Euphoria, traficante de drogas e amigo de Rue (Zandaya). O seriado foi o primeiro trabalho do americano nas telinhas - anteriormente, ele nunca havia trabalhado como ator.

Veja: Sinead O'Connor? Quem compôs a música Nothing Compares 2 u