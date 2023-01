Fofura! Veja como está Clara Maria hoje, filha da Tatá Werneck

Garotinha é filha da humorista com o ator Rafa Vitti

Clara Maria, filha de Tatá Werneck e Rafa Vitti, faz sucesso na web pela fofura. Bastante presente em fotos publicadas no Instagram da humorista e do ator, a garotinha cativou os internautas que também apontam a semelhança física entre ela e os pais.

Quantos anos a filha de Tatá Werneck tem?

Clara Maria tem 3 anos de idade. A filha de Tatá Werneck e do ator global nasceu em 23 de outubro de 2019.

Tatá e Rafa Vitti sempre compartilharam fotos da filha com os internautas, que não poupam elogios à garotinha. Alguns apontam que Clara é mais parecida com a mãe, enquanto outros acham que ela é a cara do pai. Em publicação recente, a humorista se derreteu pela herdeira. "Minha maior qualidade será sempre ser sua mãe", escreveu.

Vitti também não perde a oportunidade de declarar seu amor pela filha. "Hoje, com 98cm e quase 17kg, você se mostra uma menina amorosa , inteligente, comunicativa e com muita personalidade. Nem dá pra dizer tudo que aprendi e aprendo contigo. Minha professora de alma", escreveu no aniversário da menina.

No ano passado, Tatá Werneck e o ator comemoraram o aniversário da filha com uma mega festa pela primeira vez após a pandemia, que teve como tema "Unicórnios". O evento contou com a presença de Ingrid Guimarães, Heloísa Perissé, Déa Lucia, entre outros famosos.

Clara Maria é fruto do relacionamento entre Tatá Werneck e Rafa Vitti, que comemoram seis anos anos juntos. Um dos casais mais amados da internet, os dois se conheceram em 2016 mas não começaram a namorar de imediato - em entrevista à Revista Cláudia em setembro de 2017, a humorista contou que o ator passou dois meses para conquistá-la, justamente por causa da diferença de idade entre eles. A comediante tem 39 anos, enquanto ele tem 27.

No entanto, os dois se apaixonaram. Rafa e Tatá se casaram em 2019, ano de nascimento de Clara Maria. "Casamos com qualquer roupa no sofá de casa. Somos simples. Bagunceiros e bagunçados", revelou a humorista em suas redes sociais.

Qual o Dia do Lady Night na Globo?

O Lady Night, programa de entrevistas comandado por Tatá Werneck, volta a ser exibido na Globo a partir desta quinta-feira, 26, às 23h55, horário de Brasília, após o BBB 23. A atração irá ao ar semanalmente às quintas.

Os episódios pertencem à sétima temporada do programa, exibidos em 2022 no Multishow. Entre os convidados, estão Tadeu Schmidt, Tony Ramos, Sabrina Sato e Fábio Porchat.

Além da Globo, é possível assistir ao Lady Nighnt no Globoplay que disponibiliza todos os episódios das sete temporadas do programa. É necessário ser assinante do plano +canais, com custo de R$ 42,90 por mês, para ter acesso ao conteúdo.

A Tatá Werneck disse estar ansiosa para a nova temporada do programa estrear na Globo e até brincou com o horário da exibição das entrevistas. "Já vou começar a me preparar para dormir mais tarde. Já estou ensinando minha filha a fazer o próprio café da manhã. Um beijo especial também para Renata Lo Prete, que em dia de prova do líder, dorme às 3h da manhã", brincou.

Recentemente, a entrevista de Tatá Werneck com Gkay viralizou na web devido ao comportamento da influenciadora digital no programa, que chegou a babar água durante a gravação. O papo, inclusive, rendeu uma polêmica entre a paraibana e Fábio Porchat após a o humorista fazer uma piada sobre a situação no Domingão. Ainda não há data para o episódio ir ao ar na Globo.

