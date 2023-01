Web cobra patrocinadores de Pedro Scooby após polêmica com Luana

A polêmica familiar envolvendo Pedro Scooby e Luana Piovani ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira, 26 de janeiro. A atriz publicou nas redes socias um vídeo em que diz estar sendo processada pelo ex-marido. Nas redes sociais, internautas tomaram as dores da atriz e passaram a cobrar os patrocinadores de Scooby por ações como quebra de contrato e posicionamentos.

Luana Piovani, 46 anos, revelou que está passando por novas brigas na Justiça com o ex-marido Pedro Scooby. Em vídeo publicado nas redes, a atriz detalhou o processo movido pelo surfista. Segundo ela, Scooby não arca com o valor da pensão dos filhos, Dom, de 10 anos, e os gêmeos Ben e Liz, de 7 anos.

Ainda segundo Piovani, o processo corre na Justiça de Portugal onde, segundo ela, o ex-BBB teria a vantagem já que as leis do país são favoráveis aos homens. Piovani também disse que os advogados do surfista anexaram fotos dela nua nos documentos, além de áudios.

Internautas e até famosos tomaram partido da atriz no mesmo momento. Páginas de marcas como Natura, Corona e a marca de perfumes Carolina Herrera passaram a receber comentários do público que apoia Luana.

Outra empresa que não escapou foi a Red Bull, principal patrocinadora de Pedro Scooby. Nos comentários do último post da marca de energéticos, internautas cobraram posicionamento da empresa.

"Cadê o posicionamento, @redbullbr ?! Vão seguir apoiando machismo????" comentou uma usuária no Instagram.

Comentários como "Fora Pedro Scooby" lotaram o perfil da Red Bull Brasil.

Resposta de Scooby sobre o caso de Luana Piovani

Após ser citado por Luana Piovani, o ex participante do BBB 22 se posicionou por meio de assessoria, publicado em seus stories.

Segundo Scooby, o processo na verdade serve para preservar a imagem dos filhos.

"A assessoria jurídica do atleta Pedro Scooby esclarece que o mesmo recorreu à justiça brasileira para que a privacidade dos filhos seja preservada, evitando a exposição internacional dos menores e pondo em risco o melhor interesse da criança e adolescente".

Além de falar sobre a privacidade dos filhos, a assessoria de Pedro Scooby negou que o processo tenha sido aberto na Justiça de Portugal, como informou Luana nos vídeos.

Confira o posicionamento de Scooby.

O querido expõe fotos íntimas da mulher em um processo, sabendo que ela pode ter acesso. Pediu pra ser silenciada pela justiça. Um cara que expõe os filhos desde os zero dias. Em esportes de risco, sem proteção. Ou com as namoradas mundo a fora. Vai se lascar Pedro Scooby. pic.twitter.com/yVNIdgesBJ — DJ Leiloka 🇵🇹🇧🇷🇦🇴🇨🇻 (@leiloka33) January 26, 2023

Com quem o surfista é casado hoje?

Pedro Scooby é casado com Cintia Dicker, modelo de 36 anos. Ela é natural de Campo Bom, no Rio Grande do Sul e trabalha desde cedo quando foi descoberta as 14 anos.

Cintia já trabalhou com marcas como Dolce & Gabbana, Victoria Secret's, Yves Saint Laurent e L'Oreal. Ela também fez uma pontinha em novelas "Meu Pedacinho de Chão", na Globo, além de "Totalmente Demais" e "Pega Pega".

Cintia e Pedro se envolveram em 2019, logo depois do surfista terminar com Anitta. Eles só assumiram em novembro daquele mesmo ano. Eles se casaram em uma cerimônia secreta em Portugal, em abril de 2021.

Juntos, eles tem Aurora, nascida em dezembro de 2022.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por cintiadicker (@cintiadicker)



LEIA TAMBÉM

Vídeo de Daniel Alves preso é real? Imagem bomba na web