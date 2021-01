Gabi Martins aceita pedido de namoro de Tierry: ‘que seja leve’

Gabi Martins e Tierry estão namorando oficialmente. O casal deu a notícia nas redes sociais e mostrou alguns detalhes do pedido feito pelo cantor, com direito a rosas e aliança de compromisso. No começo de dezembro, surgiram os rumores do envolvimento dos dois.

Como foi o anúncio de namoro de Gabi Martins e Tierry?

A ex-BBB publicou um carrossel de fotos em que aparece abraçando o namorado. “Que seja leve, seja intenso , com muitas risadas … eu aceito dividir minha loucura com a sua. Agora oficialmente eu perdi minha postura de bandida má”, escreveu na legenda das fotos. Na localização, marcou Morro de São Paulo, na Bahia.

Tierry também deixou registrada a novidade em seu Instagram. “She said YES. A tal da felicidade que chama né?”.

Uma das imagens mostra a mão de Gabi Martins com a aliança, ao lado das flores que ganhou. Nos Stories, perguntaram se ela gravou o momento do pedido e a resposta foi “não”. “Foi algo nosso. Ele pediu para os meus pais também.”

Relacionamento começou com polêmica

O início da relação foi marcado por um polêmica. Hackers invadiram o perfil do Instagram da mãe da Gabi Martins e vazado supostas conversas com Tierry, de quando ele ainda seria casado com Lorena Allveis.

Uma mensagem, atribuída ao cantor, dizia: “Não terminei por você, até porque era algo que já tinha em mente. Mas meu amor por você me ajudou. A gente tem uma química fo**. Pele! Eu queria te arrepiar, mas respeito sua decisão. Sei que você queria também, mas teve medo e não quero te expor!”.

Os advogados de Gabi Martins afirmaram que estava sofrendo ataques virtuais. “As investigações e providências jurídicas pertinentes a esses abusos estão sendo adotadas para que os responsáveis arquem com as punições na medida exata da ilicitude de seus atos”, diz a nota.

O cantor também acionou advogados para o caso. “Quem fez isso quer prejudicar a Gabi. Eles invadiram o Instagram, o Facebook e o canal do Youtube dela, que perdeu todos os vídeos e suas contas. Este é o fato real sobre alguém que quer mesmo prejudicar a artista. Hackearam a mãe da Gabi. Doa a quem doer, eu quero saber de onde partiram estas mensagens”, esclareceu.