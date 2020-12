Gabriel Medina faz 27 e ganha homenagem de Neymar e Yasmin Brunet

Nesta terça-feira (22), o jogador de futebol do PSG, Neymar comemorou o aniversário de um dos melhores amigos, o surfista Gabriel Medina, que completa 27 anos de idade. Quem também não poderia ficar de fora das celebrações, é a modelo Yasmin Brunet, namorada do atleta.

Neymar e Gabriel Medina

A amizade de Neymar com o primeiro campeão mundial de surf, não é de hoje. Os dois sempre que podem aparecem juntos nas redes sociais e até geram polêmicas quando resolvem se divertir em alguma festa. Ou seja, a comemoração tinha que vir de alguma forma. Através da rede social do Instagram, o jogador compartilhou um registro de fotos ao lado do aniversariante. Poupando palavras, ele escreveu: “Irmão, sem muito bla bla bla … pois fotos falam por si só [com emoji de carinha sorrindo]. Ao fim da mensagem, ele declara ao amigo: “TE AMO @gabrielmedina PARABÉNS”.

Nos comentários, o surfista escreveu: “TE AMO, irmão! Somos muito felizes, tamo junto até debaixo d’água!”. Em outro comentário, ele brincou: [risos] “ah tô rindo muito! Deve haver algum mosquito numa dessas fotos”.

Yasmin Brunet e Gabriel Medina

O relacionamento da modelo Yasmin Brunet com o surfista Gabriel Medina começou logo no início da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Logo que engataram, ela foi morar com o amado, em Maresias, São Paulo. Através das redes sociais, o casal vive postando fotos e Stories de momentos fofos entre eles. E claro, não poderia ser diferente na data especial. No Instagram, ela fez uma linda declaração ao comemorar o aniversário de Medina. Assim como o menino Ney, Yasmin compartilhou um álbum de fotos dos momentos juntos.

Na legenda, ela não poupou elogios para Gabriel Medina. “Feliz aniversário meu lindo !!! Desejo todas as melhores coisas desse mundo para você! Que Deus sempre te ilumina, proteja e te guie no melhor caminho. Não consigo descrever o que você significa pra mim (não existem palavras pra tudo isso). Sei que quando você nasceu eu ganhei o melhor presente … só tive que esperar alguns anos pra encontrar. Você é uma pessoa absurdamente incrível. Seu coração é a coisa mais linda. Admiro muito quem você é, seus valores, princípios, seu caráter, sua humildade … tudo que faz de você, você .Te amo muito@gabrielmedina Feliz aniversário meu aquaman”.

Duas vezes campeão mundial de surf, Medina participou de uma final em um das praias do Havaí. Na legenda, ele agradeceu: “Trabalho concluído. Obrigado Senhor por me proporcionar mais um final nesse lugar. Obrigado ao meu time que me preparar a chegar bem no Havaí. Obrigado a todos pela torcida. Vamo que vamo!”.

Bicampeão de surf

O surfista brasileiro tornou-se bicampeão nas praias do Havaí, quatro anos após ter feito história ao se tornar o primeiro brasileiro com o título de campeão mundial na modalidade.

