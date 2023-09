Galvão Bueno vai voltar para a Globo? Narrador estará em reality show

O narrador Galvão Bueno, 73, segue contratado da Globo, pelo menos, até o final de 2024. O famoso deixa a área esportiva para migrar para o departamento de entretenimento do canal e vai comandar um novo reality show que já começa a ser produzido. As informações foram adiantadas pelo jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo.

Galvão Bueno volta para a Globo em 2024

A Globo e Galvão Bueno fecharam um novo acordo para ajustar o contrato do narrador. O prazo não foi estendido e segue até o final do próximo ano, como previsto antes, mas agora o vínculo do famoso com a emissora é outro.

A partir de 2024, o veterano vai apresentar um novo reality show exibido na TV aberta e no streaming. A produção será feita em parceria com a Play9, empresa que já cuida dos projetos de Galvão na área digital e que pertence ao youtuber e empresário Felipe Neto.

Antes do ajuste, o contrato de Galvão ainda era com a área esportiva para que pudesse fazer parte da equipe de cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris, que acontecem em julho de 2024. Agora, com o novo vínculo, o narrador fica ainda mais livre para participar de campanhas publicitárias e outros projetos. Atualmente, ele mantém um canal no YouTube com 840 mil inscritos e mais de 23 milhões de visualizações acumuladas desde janeiro deste ano.

Galvão Bueno, que se tornou um ícone ao narrar principalmente jogos da seleção brasileira, encerrou a carreira como narrador na televisão em dezembro do ano passado. Sua última partida foi a final da Copa do Mundo de 2022, entre Argentina e França, que deixou o famoso bastante emocionado com a despedida.

Caso o novo projeto de Bueno seja bem-sucedido, é possível que o contrato do famoso seja estendido para além do próximo ano.

