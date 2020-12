Gkay é acusada de fazer festa na quarentena e web reage

A humorista Gkay, de 28 anos, foi parar nos trends topics do Twitter na madrugada deste domingo (06). Ao que parece, depois de militar pelo movimento “fique em casa”, por causa da pandemia, a influencer teria reunido amigos -incluindo influencers – para uma festa. o evento acontece anualmente apra comemorar seu aniverário.

Gkay promove suposta festa com influencers

Segundo o jornalista Eran Bastos, a influencer teria promovido sua famosa ‘Farofa da Gkay’, mesmo com a pandemia e sem vacina para a Covid-19 no país. Para que tudo ficasse no sigilo, ela teria exigido que ninguém usasse o celular. Curiosamente, v´rios influencers “sumiram” do Instagram no mesmo horário. Coincidentemente, também, todos estavam de roupa preta.

Para completar, durante o período de isolamento, assim como vários famosos, Gkay também apoiou o movimento “fique em casa”. Ela incentivou os seguidores a não se aglomerarem por causa da doença.

Gkay diz que cancelou ‘Farofa’

Há pouco tempo, Gkay havia usado o Twitter para desabafar. Em post, ela afirmava que tinha cancelado a ‘Farofa’ por causa da pandemia.

“E eu que cancelei a farofa por conta da pandemia e agora tá tendo festa normalmente em todo lugar: (emojis de palhaço)”, escreveu a amiga de Anitta.

Dentro do post, vários fãs haviam apoiado sua atitude em não promover a festa, na ocasião.

Web reage a ‘festa clandestina’

Sem deixar passar nada, os internautas comentaram nas redes sociais sobre a suposta festa desta madrugada. Muitos ficaram indignados com a situação. Mas teve quem defendeu a humorista, alegando que em outros lugares a aglomeração já acontece de maneira explícita.

“Querido diário, hoje eu acordei, e a Gkay estava nos assuntos mais comentados do twitter por que fez uma festa clandestina, mas antes disso apareceu p*tassa nos stories dizendo que por causa da pandemia não podia fazer a farofa, enfim, não entendi nada”, disse um usuário identificado como ‘World Valle’, no Twitter.

“Galera caindo de pau na Gkay. tem festa todo dia no Rio, cantores já tão fazendo show! essa galera do cancelamento tá na Disney”, opinou um internauta chamado ‘Jon’.

Gabriela Pugliesi a primeira ‘cancelada’ na quarentena

Mas Gkay, não foi a primeira a supostamente dar uma festinha na quarentena. Isso porque, o primeiro escândalo entre os famosos aconteceu com a influencer Gabriela Pugliesi. Depois de ter coronavírus, ainda assim, a blogueira reuniu amigos na sua casa, ainda no começo da quarentena e a internet a “cancelou“. Após a polêmica, a famosa se desculpou publicamente.