Anitta revela usar perfume para região íntima: “é muito incrível”

Anitta fez mais uma revelação sobre sua vida íntima, na noite de domingo (8). Compartilhou os Stories do amigo Duh Monteiro, que encontrou na banheiro da casa dela alguns perfumes específicos para a região íntima. “Pode ser (usado) na pepeca e na porta dos fundos”, explicou a cantora.

Como é o perfume da Anitta?

“Até perfume de pepeca ela tem”, disse Duh Monteiro no vídeo. “Por que você passa perfume na pepeca, amiga?”

Anitta explicou que o produto é produzido por Marcella Malísia, com fórmula especial para a região do corpo. “Não é um simples perfume de pepeca. É a minha amiga que faz um perfume exclusivo para a pepeca. Não é que eu passo um perfume qualquer na minha pepeca. Pode passar atrás. Pode ser a pepeca e a porta dos fundos.”

Duh Monteiro mostrou três frascos do “Essencial Pepeka”, com diferentes aromas, da marca Pussy Perfume. Eles juntos custam R$ 120. “É essencial porque, uma vez que você usa esse babado, é muito incrível, porque fica esse cheiro para sempre”, comentou a cantora.

Ela ainda disse que o cheiro preferido não era de nenhum daqueles que mostrou, mas de um produto feito especialmente para ela. “Não vou contar do que é, porque o povo vai querer comprar e ficar com a pepeca do cheiro da minha e eu não quero.” E ainda pediu à amiga: “Não faça para mais ninguém o cheiro do meu, hein?”

Cantora tem quarto do sexo

Esta não é a primeira vez que detalhes íntimos da Anitta são revelados. Em setembro, a humorista Gessica Kayane, a Gkay, ficou hospedada na casa da cantora e mostrou detalhes de um cômodo especial: um quarto erótico. “Será que a Anitta é Christian Grey (de Cinquenta tons de cinza)? Minha gente, Anitta é o Christian Grey!”, disse em referência ao personagem da série “Cinquenta Tons de Cinza“. O local conta com brinquedos sexuais e luzes neon.