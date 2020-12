GKay e Rezende: relembre como o namoro começou

Gkay (28) Rezende (24) já não são mais um casal que os fãs irão shippar mais. Tudo porque nesta terça-feira (29), o youtuber resolveu dar uma ‘escapadinha’ em uma balada e acabou sendo filmado por uma fã. Após o ocorrido, ele recebeu a famosa ‘exposed’ da youtuber, que por fim, decidiu acabar com o affair [veja aqui]. Mas, apesar disso, resolvemos relembrar como o romance entre os dois começou.

O affair de GKay e Rezende

O início do relacionamento do agora ex-casal, aconteceu após uma entrevista de Rezende para o canal de Matheus Mazzafera, no youtube. Durante uma entrevista para a revista ‘Capricho’ no começo do mês, o casal relembrou o momento do affair, que teve a iniciativa da famosa. “Eu participei de um vídeo, eu falei que ficava com ela e o [Matheus] Mazzafera ligou [para ela]“, comentou Rezende. Gkay, então, disse que, assim que assistiu ao vídeo, mandou uma mensagem para Rezende no Instagram.

Mas, o casal do momento, não quis anunciar o namoro muito cedo. Segundo a publicação, no fim de novembro, durante uma viagem para o Guarujá, os dois admitiram que já estavam de papinho nas redes sociais, mas ainda não tinham assumido. O youtuber até explicou que, antes disso, Gkay tinha dado um bolo nele ao ser convidada para ir a Londrina.

500 rosas não foram suficientes?

Na semana passada, a digital influencer Gkay ganhou um buquê com 500 rosas do youtube. Mesmo ainda não sendo um casal oficial, ele foi todo carinhoso com o mimo para a amada, avaliado em mais de R$ 3,1 mil reais. Nas redes sociais, Gkay compartilhou o presente com seus milhões de seguidores no Instagram. Ela também resolveu deixar uma mensagem ao posar com rosas vermelhas. “O boy me mandou um buquê com 500 rosas e olha no que deu”, escreveu.

Nos comentários, Rezende, o responsável pelo buquê gigante também deixou algumas palavras após a publicação da humorista. “Uma lembrança para o meu presente !! – Rezende! (Os poetas choram com minha criação de frases) o importante é que você gostou !!”, disse.

Affair relâmpago

Mesmo após todo o buquê de 500 rosas vermelhas e toda uma exposição de ‘love’ nas redes sociais, o então ‘casal do momento’ não foi pra frente com o romance. Quem acompanhou as redes sociais na manhã de hoje, conseguiu ver que não se falava de outra coisa, a não ser Gkay e Rezende. Sempre protagonistas de conteúdos divertidos nas redes sociais, os dois acabaram na boca do povo com um momento constrangedor. Rezende burlou a pandemia e seu affair e se jogou de cabeça na noitada. Mas, a sua popularidade acabou chamando mais atenção.

Por fim, Gkay ainda se manifestou e deixou uma indireta: “Quer ficar de casal na internet e de putaria na vida real, desculpa amor, minha vida não é uma novela”. Rezende também não deixou barato e disse: “Por mais chato que seja eu sempre deixo passar, mas essa fofoca que aconteceu hoje, foi um pouco chato, foi algo que pegou na minha personalidade, no que eu penso… não achei legal”, disse. Mas, pouco tempo depois, ele resolveu apagar o Story.

Momentos de Gkay e Rezende

Gkay e Rezende (Foto: Reprodução/ Instagram)