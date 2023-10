Guillermo Hundadze novelas: relembre carreira do ex-ator mirim

Hoje com 25 anos, Guillermo Hundadze é conhecido por seu trabalho no Youtube, mas o influencer já passou pela televisão e o cinema. Quando criança, ele chegou a atuar em algumas novelas, séries, especiais e filmes que marcaram sua carreira.

Quais novelas Guillermo Hundadze fez?

A primeira novela de Guillermo Hundadze foi Eterna Magia, em 2007, trama de Elizabeth Jhin que foi exibida na faixa das 18h. Aos 8 anos de idade, seu personagem foi o pequeno Quinzinho, filho caçula de Joaquim (Osmar Prado), que era pai também de Gina (Isabelle Drummond) e Teca (Lara Rodrigues). O garoto era grande amigo de Clara (Anna Rita) e órfã de mãe, Regina (Giulia Gam), que faleceu após o parto do menino.

Seu segundo trabalho foi uma pequena participação no nono episódio da primeira temporada da série Casos e Acasos, em 2008. Mas neste mesmo ano, conquistou outro projeto de destaque na TV Globo, a versão criança de Dom Pedro II no especial O Natal do Menino Imperador.

O projeto foi exibido pouco antes da véspera de natal e mostrava D. Pedro II (Sérgio Britto) aos 65 anos, já exilado em Paris, relembrando algumas passagens de sua vida. Por isso, ele retornava aos 9 anos de idade em uma memória inesquecível do primeiro natal que passou sem o pai.

Depois de atuar na série 9mm: São Paulo (2009), Guillermo Hundadze conquistou papel em sua segunda novela da carreira, a trama Passione, de Silvio de Abreu, trama do horário nobre da emissora. O folhetim estreou em maio de 2010 e ficou no ar até janeiro de 2011. No folhetim, ele interpretava a versão criança de Fred, personagem vivido por Reynaldo Gianecchini na fase adulta.

Fred era filho de Candê (Vera Holtz) e irmão de Felícia (Larissa Maciel). Ele era um homem cínico e inescrupuloso, mas cativante e por isso fazia todos pensarem que ele era uma pessoa boa e leal. Durante a trama, acabava envolvido nos planos maquiavélicos da vilã Clara (Mariana Ximenes).

O último trabalho de Guillermo Hundadze foi no filme Metanoia, em 2015. Depois disso, ele seguiu outra carreira, mas não deixou os holofotes. Hoje, o rapaz é youtuber e mostra a paixão por carros na internet. São mais de 700 mil inscritos em seu canal GUI50, que conta com um perfil oficial no Instagram com mais de 30 mil fãs. Além disso, ele é dono da página do Se Não Andar Eu Empurro, com mais de 8 mil seguidores, e mantém também um perfil pessoal com mais 15 mil seguidores.