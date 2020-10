Gusttavo Lima e Andressa Suita viajam para tentar reconciliação, diz colunista

Informação foi divulgada pelo colunista Léo Dias. Gusttavo Lima e Andressa Suita confirmaram a separação no dia 9 de outubro.

Gusttavo Lima e Andressa Suita viajaram para Angra dos Reis (RJ) para tentar reconciliação, de acordo com informações divulgadas por Leo Dias nesta terça-feira (20). De acordo com o colunista, a informação foi repassada por amigos do casal, que disseram que os dois já haviam decidido reatar o relacionamento, mas ainda pensavam sobre como dar a notícia.

O contato entre os dois teria sido retomado antes da live de Gusttavo, no dia 17. O local escolhido para a viagem já era conhecido por Gusttavo Lima e Andress Suita, que costumavam visitar Angra com a família. Os filhos do casal ficaram com a mãe de Andressa.

Separação de Gusttavo Lima e Andressa

A notícia da separação também foi divulgada também por Leo Dias e, posteriormente, confirmada pela assessoria da influenciadora, no dia 9 de outubro. O casal estava juntos desde 2015.

Na ocasião, Gusttavo afirmou que não houve traição. “Do mesmo jeito que entrei no relacionamento, quis sair pela porta da frente. Sem sacanagem, sem traição”, disse.

Já Andressa fez seu pronunciamento nos stories do Instagram e se disse também surpresa com o pedido de separação, que partiu do cantor.

“Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento”, afirmou a influencer na ocasião.

Os fãs do cantor chegaram a desconfiar que a separação se tratava de uma estratégia de marketing para divulgação do novo single, Café e Amor.

Ainda de acordo com a coluna de Leo Dias, Gusttavo Lima e Andressa Suita apagaram das redes sociais as publicações em que anunciavam a separação, o que gerou os primeiros rumores de que o casal havia reatado.

Além disso, o cantor havia publicado uma foto onde aparecia de aliança, o que contribuiu para aumentar as suspeitas fãs.