Foto: Hytalo Santos é preso em São Paulo após vídeo de Felca

Influencer foi preso nesta sexta-feira, 15 de agosto

Escrito por Anny Malagolini
Foto: Polícia Civil/Divulgação

Hytalo Santos foi preso pela Polícia Civil de São Paulo nesta sexta-feira, 15 de agosto, em uma casa em Carapicuíba. O marido do influencer, Israel Nata Vicente, também foi detido. A ação atende determinação da Justiça da Paraíba.

Por que Hytalo Santos foi preso?

O influencer foi preso pela Polícia Civil atendendo ao pedido de prisão expedido pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa da 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba. Hytalo é investigado desde o ano passado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e Ministério Público do Trabalho (MPT) por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais.

Na decisão, o juiz afirmou haver “fortes indícios” de crimes como tráfico de pessoas, exploração sexual, trabalho infantil artístico irregular, produção e divulgação de vídeos envolvendo crianças e adolescentes e constrangimento de menores, entre outras infrações.

Segundo o magistrado, a prisão busca impedir novos atos de destruição ou ocultação de provas e evitar a intimidação de testemunhas. Segundo o juiz, essas situações já ocorrem desde que os investigados souberam da existência do inquérito.

hytalo santos preso 1
Casa onde Hytalo Santos foi preso em Carapicuíba – Foto: reprodução/Polícia Civil

O juiz disse ainda que os acusados “já destruíram elementos de prova, removeram materiais que seriam apreendidos e interferiram na investigação criminal”, o que estaria registrado nos autos. Na quarta-feira (13), a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão na residência de um dos investigados e encontrou o imóvel vazio.

O caso envolvendo Hytalo ganhou repercussão após denúncias do youtuber Felca, que produziu o vídeo “Adultização”, no qual expõe a exploração de menores nas redes sociais. Entre os exemplos citados, está a relação do influenciador paraibano com adolescentes.

