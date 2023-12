Ideia de Chacrinha, por que Roberto Carlos é chamado de Rei?

O cantor Roberto Carlos, 82 anos, é chamado de rei desde a década de 60 e apesar de ter diversas teorias sobre a origem do apelido, encontramos a verdadeira explicação. Conheça a história e saiba por que Roberto Carlos é chamado de Rei.

Por que o Roberto Carlos é o Rei?

O apelido de Roberto Carlos é explicado por que o cantor foi coroado Rei da Juventude pelo apresentador Chacrinha no ano de 1966, conforme descrito no livro "Chacrinha - A Biografia" (2014), de Denilson Monteiro. A coroação aconteceu no programa do famoso na TV Excelsior, no Teatro Astória, no Rio de Janeiro.

O cantor já falou algumas vezes sobre a fama de "rei" e confessou ter se incomodado no início, conforme revelado por ele em uma coletiva de imprensa em fevereiro de 2018, no navio Costa Favolosa.

"Quando começaram a me chamar de rei, eu ficava sem graça e sem saber como reagir. Tinha medo que pensassem que eu estava me achando se respondesse e ao mesmo tempo tinha medo que me achassem metido se não respondesse", contou. O famoso completou dizendo que se considera apenas um cara que compõe e canta.

Não é à toa que Roberto Carlos segue sendo considerado o rei até hoje. No início da carreira, quando ainda era apresentador da Jovem Guarda, ao lado de Erasmo Carlos e Wanderléa, o cantor foi alçado ao posto de galã e tornou-se um fenômeno entre a juventude. Tanto é que, ainda no livro escrito por Denilson Monteiro, o autor conta que a coroação de Roberto Carlos travou o trânsito do Leblon por três horas.

Na década de 70, após o fim da Jovem Guarda, o cantor seguiu carreira solo com o lançamento de discos autointitulados, de faixas inéditas, todos os anos - ao todo, Roberto lançou 41 álbuns de estúdio durante toda sua carreira.

