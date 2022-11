Erasmo Carlos é irmão de Roberto Carlos? Entenda a relação

A morte do cantor Erasmo Carlos, aos 81 anos, relembra as inúmeras parcerias musicais da artista ao longo da carreira, em especial com Roberto Carlos, também de 81 anos. A relação próxima dois foi, por vezes, confundida entre fãs, que ainda perguntam se eles são irmãos. Mas afinal, o que eles são um do outro?

Qual o parentesco de Erasmo Carlos e Roberto Carlos?

Erasmo Carlos e Roberto Carlos são grandes vozes da música brasileira e além do talento, os dois dividem o mesmo segundo nome. Mas apesar das semelhanças, os dois foram apenas grandes amigos.

Em um mensagem ao amigo Roberto Carlos em abril de 2021, através do jornal "Extra", o cantor e compositor parabenizou o aniversário do companheiro:"Eu já sou seu compadre, já sou seu parceiro, mas, por favor, não deixe de seu meu amigo porque eu te amo, muito e muito!", declarou-se Erasmo.

Existem muitas duplas históricas na música popular brasileira, e sem dúvidas Erasmo Carlos e Roberto Carlos se tornaram uma delas. Os dois se conheceram na adolescência e logo criaram uma relação embalada pela música.

Assista ao vídeo dos dois cantando juntos, em especial na Rede Globo.

