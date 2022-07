Integrantes da banda Rouge: como elas estão hoje?

As integrantes da banda Rouge voltaram a ser assunto na mídia após Fantine expor uma briga com Luciana Andrade durante o auge do sucesso do grupo, nos anos 2000. Em 2017, a girlband retornou para uma turnê especial de 15 anos com todas as cantoras, apesar dos desentendimentos. O grupo encerrou novamente as atividades dois anos depois e cada uma voltou a seguir seu caminho. Como elas estão hoje?

Fantine Thó era uma das integrantes da banda Rouge

Fantine hoje tem 43 anos de idade. A cantora mora na Holanda há 15 anos, onde abriu seu próprio centro de Yoga, o Atma Mutriba Group, no qual ela também é instrutora. A famosa se formou na Índia e dá aulas em toda Europa. Além disso, ela também lançou um álbum de mantras e meditação, chamado Pele e Alma, e mantém um pocast sobre o mesmo tema.

A cantora foi casada com o sonoplasta neerlandês Nick van Balen entre 2007 e 2013. Os dois tiveram uma filha, Christine, que hoje tem 15 anos.

A ex-Rouge contou recentemente em entrevista ao Venus Podcast que nunca se deu bem com Luciana Andrade, sua ex-colega de banda. “Nunca me dei bem com ela, não faço questão de ser amiga dela. Essa é a verdade. Quero ter o direito de não gostar de uma pessoa. Não gosto, não convivo bem”, disse. “Me incomoda esse posicionamento vitimizado: ‘Ah, só ela não gosta de mim, eu sou um anjo’. Não é cara, desculpa”. Apesar dos desentendimentos, todas as meninas participaram da reunião de 15 anos do grupo em 2017.

Luciana Andrade

Lu Andrade também está com 43 anos de idade e segue carreira artística. No começo do ano passado, a cantora lançou de forma independente o EP Elo, com seis faixas. Além de cantar, a ex-Rouge também é mestra em Reiki e outras terapias vibracionais.

A cantora esteve no centro das discussões do Rouge. A cantora deixou a girlband em 2004, antes do fim da banda, devido a desentendimentos com as outras integrantes. Em 2021, ela contou em entrevista ao canal de Gabriel Mahalem que passou por situações de assédio moral enquanto o grupo estava no auge da década de 2000. “Tinham zero preocupação se a gente estava se sentindo bem, se estava doente ou se não estava. ‘Vai lá e trabalha porque você é uma marionete. É meu escravo’”, revelou.

Lu disse que todas as meninas passaram por isso, mas que decidiram seguir na banda, enquanto ela optou por sair. “Tem casos que nunca contei e que não vou contar também, porque são muito pesados. Eu vivi coisas extremamente pesadas. Hoje eu sei que foram assédio moral. Naquela época, não se falava nisso”, explicou.

Li Martins era uma das integrantes da banda Rouge

Aos 38 anos, Li Martins é uma das ex-integrantes da banda Rouge que mais se mantiveram na mídia. No ano passado, ela participou ao lado do marido JP Mantovani da quinta temporada do Power Couple Brasil, reality show de casais da Record. Os dois são pais de Antonella, de 4 anos.

A ex-Rouge está em turnê com o espetáculo Uma saudação às Divas, na qual homenageia Whitney Houston, Celine Dion e Mariah Carey, ao lado de Mylena Jardim, vencedora do The Voice Brasil. Li também é jurada do Canta Comigo Teen, da Record, e em 2015 participou de A Fazenda. Além de atriz e cantora, Li também faz trabalhos como dubladora.

Assim como as demais meninas, retornou para o reencontro do Rouge em 2017. Em entrevista ao UOL em abril deste ano, Li falou sobre as expectativas para a reunião da banda, que se separou novamente em 2019. “O pessoal que estava gerenciando tudo se empolgou demais. Esperavam que a gente retornasse com o mesmo ritmo de 2002. Não podíamos abandonar nossas vidas. Deve ter sido uma decepção”, disse.

Karin Hils

Karin está com 43 anos de idade e também continua trabalhando na área artística. Ela é parte do elenco da série O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu, criada por Miguel Falabella para o Disney+. Na televisão, participou também das novelas Aquele Beijo (2011), Pé na Cova (2013), Carinha de Anjo (2016) e da série Sexo e as Negas (2014). No teatro, fez parte de peças como Hairspray, Hair, Alô, Dolly! e Donna Summer Musical. Em 2021, ela revelou ser bissexual.

A cantora também já deu entrevista ao Venus Podcast, em junho deste ano, e reforçou que as meninas eram exploradas na época do auge do sucesso, além de confirmar as desavenças com Lu Andrade. Karin contou que o grupo chegou a receber R$2 reais por uma apresentação: “Aí o que aconteceu? a gente começou a não ter mais trabalho e não dava pra pagar advogado.. ou a gente comia e abria a mão de tudo pra eles… a gente abriu mão de tudo. […] Foi muito foda o que fizeram com a gente, foi muito violento.”

Aline Wirley

Aos 40 anos, Aline Wirley é casada com o ator Igor Ricki, com quem tem um filho, Antônio, de 7 anos. A cantora mantém um canal no YouTube no qual fala sobre sua rotina e trabalho.

Depois do fim do Rouge, Aline participou de algumas peças de teatro, incluindo O Soar da Liberdade, Hairspray, Hair e Tim Maia: Vale Tudo. Em 2020, ela lançou de forma independente o EP Indômita, com oito faixas. Também fez parte da bancada de jurados do The Four Brasil, reality show da Record.

Neste ano, participou do reality show The Masked Singer Brasil usando a fantasia de Caranguejo. Durante sua participação no programa, ela falou sobre a representatividade negra desde sua passagem pelo Rouge. “Eu recebo muito carinho das manas pretas. Desde a época do Rouge, eu ouço: você me ajudou, foi inspiração”.