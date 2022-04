Fátima Bernardes sai do Encontro para apresentar The Voice

A partir do segundo semestre de 2022, o telespectador vai encontrar novidades na telinha da Rede Globo. Uma das principais mudanças é a saída de Fátima Bernardes do Encontro, que passará a apresentar o The Voice Brasil.

A Globo anunciou na tarde dessa quarta-feira, 13 de abril, uma dança de cadeiras nas atrações. Fátima Bernardes vai para o ‘The Voice’ e Encontro ficará para Patrícia Poeta, que terá a companhia de Manoel Soares. Maria Beltrão assume o ‘É de Casa’, ao lado de Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete, enquanto Andréia Sadi é a nova apresentadora do ‘Estúdio i’, da GloboNews.

Para alavancar a audiência matutina, os formatos do ‘Mais Você’, ‘Encontro’ e ‘É de Casa’. O ‘Estúdio i’, na GloboNews, também terão novidades.

“Essas mudanças vão trazer frescor para uma programação de sucesso, que é líder de audiência pois já faz parte das manhãs de milhões de brasileiros. A essência se mantém e se renova junto com quem nos assiste. A ideia com essa super manhã repaginada, com novos âncoras, é contribuir cada vez mais com o início do dia do público, entendendo o que faz diferença pra ele”, explica o diretor da TV Globo, Amauri Soares.

Quando Fátima Bernardes sai do Encontro?

Em junho, Fátima Bernardes vai se despedir do ‘Encontro’, depois de 10 anos à frente do matinal, para assumir um novo desafio. Em outubro, ela apresentará a décima primeira temporada do ‘The Voice Brasil’, que promete reviravoltas surpreendentes do início ao fim.

O ‘Encontro’ passará a ser comandado por Patrícia Poeta, na companhia de Manoel Soares, diretamente de São Paulo. Ana Maria Braga, acompanhada de seu novo parceiro de bancada, seguirá à frente do ‘Mais Você’, e os dois programas devem ficar mais conectados.

As manhãs de sábado também estarão diferentes: Maria Beltrão virá da GloboNews para comandar o ‘É De Casa’, ao lado de Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete.

André Marques deixará o matinal, assim como Ana Furtado, que conversa com a Globo sobre novos projetos para suas diversas plataformas.

