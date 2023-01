Integrantes do Rouge hoje: o antes e depois do grupo dos anos 2000

O grupo feminino Rouge surgiu no começo dos anos 2000 e foi um grande sucesso no país. No entanto, o grupo não durou muito e as cantoras se separaram. Anos mais tarde, em 2017, elas voltaram aos palcos em uma turnê especial. E depois em 2022, ela fizeram uma nova apresentação para a alegria dos fãs. Mas entre essas idas e vindas, como estão as integrantes do Rouge hoje? Karin Hils tem uma carreira como atriz e cantora e Aline Wirley se destacou nos últimos tempos por aceitar o convite para o elenco do BBB 23.

Aline Wirley do Rouge está no BBB 23

Aline Wirley está com 41 anos de idade, é casada com o ator Igor Rickli e é mãe de um menininho de 8 anos de idade, o Antônio. Ela tem carreira solo hoje em dia, mas não lançou projetos novos assim que deixou o Rouge, seus primeiros álbuns vieram mais tarde.

O Rouge chegou ao fim em 2006 e depois retornou em 2017 para uma breve série de shows. Aline revelou para a Record em 2016 que estava começando sua carreira solo na época. Porém, seu álbum e seu EP só vieram a tona em 2020, intitulados Indômita e Curva do Rio.

Em 2022, ela retornou aos palcos com suas companheiras do Rouge e agora em 2023 ela foi anunciada como uma das participantes do BBB 23. Ela estava com mais de 850 mil fãs no Instagram e após ser revelada no camarote, bateu os 925 mil seguidores.

Fantine Thó, uma dos integrantes do Rouge hoje

Fantine tem 43 anos de idade e 184 mil seguidores no Instagram. Após o final do grupo, ela seguiu a carreira da música e esteve em outro projeto, a Banda Thó. Eles lançaram um EP em 2008, mas também não duraram muito.

Em seguida, ela lançou alguns projetos solos, como os singles Até o Fim (2011), My World (2015), Wonder (2020), Vem Dançar (2020), Belive (2020) e Agradeço (2021), além do EP Born Again (2020) e os albuns Dusty but New (2020), Studio 8 Experience (2020) THO 1999 (2020) e Pele e Alma (2022). Ela também chegou a participar do The Voice Holanda em 2013, país em que mora há mais de uma década.

Além deste seguimento, ela também se aventurou no mundo da yoga e se tornou instrutora. Ela é mãe de Christine, de 15 anos de idade, fruto de seu relacionamento com sonoplasta neerlandês Nick van Balen, que terminou em 2013.

Karin Hils

Karin Hils tem 43 anos de idade e se destacou nos últimos anos na televisão e no teatro. A atriz e cantora estrelou o musical Donna Summer nos palcos em 2022, além de aparecer na série O Coro: Sucesso, Aqui vou Eu de Miguel Falabella para o Disney+.

Ela também se destacou na série Dra Darci (2020) e a novela Carinha de Anjo (2020), do SBT, em que interpretou a simpática freira Fabiana Teixeira. Ela também trabalhou na Globo, em que esteve em Pé na Cova (2013 - 2016), Sexo e as Negas (2014) e Aquele Beijo (2011 - 2012).

Li Martins

Li Martins tem 38 anos de idade. A ex integrante do Rouge hoje em dia continua se destacando na mídia. A famosa esteve no reality show Power Couple Brasil 2021, a quinta edição da competição, ao lado do marido JP Mantovani.

Ela esteve também em Famosas em Apuros (2021), além de ser atriz, dubladora e falar sobre maternidade, moda e lifestyle nas redes sociais. No Instagram, ela soma mais de 600 mil fãs. A artista é mãe de Antonella, de 5 anos.

Luciana Andrade - Rouge

Luciana Andrade está com 44 anos de idade e é um dos nomes mais polêmicos do grupo. Em 2021, ela lançou o EP Elo. Ela também é mestre em Reiki e outras terapias vibracionais.

Luciana deixou o grupo antes mesmo do término, em 2004, e já foi citada por integrantes como alguém que não fez muita falta.

No podcast Vênus, em julho de 2022, Fantine declarou que não fazia questão de ser amiga da ex-colega de grupo e fez revelações sobre os bastidores. "Eu tentei ser amiga da Lu, nunca me dei bem com ela. (...) Essa é a verdade. A gente discutia em inglês pra preservar os fãs, pra não alarmar, pra proteger o grupo. Cada uma protegia do seu jeito o seu ganha-pão e o coletivo".

