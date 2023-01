Confirmada no BBB 23, Aline Wirley é ex Rouge e tem casamento aberto

Confirmada no BBB 23, Aline Wirley é ex Rouge e tem casamento aberto

Aline Wirley chega para fazer parte do elenco do Camarote do BBB 23. A carioca ficou muito conhecida na década de 2000, quando fez parte do grupo Rouge, sucesso em todo o Brasil. Nos anos seguintes, a artista seguiu trabalhando como cantora e atriz e participou da reunião da girlband, que saiu em turnê pelo país em comemoração aos 15 anos do grupo.

Quem é Aline Wirley do BBB 23?

Aline Wirley, 41, é cantora, nacionalmente conhecida por fazer parte do grupo Rouge nos anos 2000. A girlband foi formada no reality show musical Popstars, que escolheu cinco jovens para virarem estrelas da música.

O Rouge deu bastante certo em termos de sucesso na época, vendendo mais de 6 milhões de álbuns, que projetaram as garotas à fama com o hit Ragatanga, além de Um Anjo Veio Me Falar, Não Dá Pra Resistir, Brilha La Luna, entre outros. Os bastidores, no entanto, foram bastante conturbados e resultaram no fim da girlband em 2006.

Após o fim do grupo, Aline Wirley deu uma pausa na carreira antes de retornar para a vida artística. A cantora lançou um álbum solo, intitulado Saudades do Samba, apenas com canções do gênero. Ela também passou a atuar em peças musicais no teatro, incluindo a adaptação brasileira de "Hairspray", "Hair" e "Tim Maia: Vale Tudo".

Aline seguiu trabalhando na música e no teatro, até que o Rouge anunciou o retorno do grupo em 2017. Inicialmente, as cantoras fizeram alguns shows pelo país para comemorar os 15 anos da formação da girlband, mas logo anunciaram que estavam produzindo novas músicas.

O Rouge voltou à ativa, mas anunciou a separação do grupo novamente dois anos depois. Após mais um fim da girband, Aline lançou seu segundo álbum de estúdio, Indômita (2020) e se tornou jurada do programa The Four Brasil, na Record TV.

A nova sister utiliza sua página no Instagram, onde é seguida por mais de 800 mil pessoas, para falar sobre assuntos da sociedade, racismo, maternidade e empoderamento feminino.

Idade: 41 anos

Altura: 1,63 m

Signo: Sagitário

Relacionamento: casada

Instagram: @alinewirley

Bissexualidade e casamento aberto com Igor Rickli

Aline Wirley é casada com o ator Igor Ricki, com quem mantém um relacionamento desde 2010. Os dois são pais de Antônio, de 8 anos de idade.

A ex-Rouge já declarou algumas vezes que ela e o marido ambos são bissexuais e vivem um casamento aberto, ou seja, se relacionam com outras pessoas. “Celebramos a diversidade como divina. Entendemos o sexo pelo viés da saúde e não do erótico. Nossa bissexualidade só potencializa nossa relação. Curamos um ao outro na nossa dualidade. Trabalhamos para manifestar o sagrado masculino e feminino em harmonia em cada um de nós”, escreveram em uma publicação conjunta no Instagram.

A cantora já havia falado em entrevista ao podcast QuintaPod sobre sua sexualidade. "Sou bissexual. Nunca falei isso para ninguém, você está sendo a primeira pessoa. Me descobri. Um dia olhei para uma mulher e fiquei: 'ué?'. Na verdade, foi um amor por aquela pessoa que brotou. Vivi uma história de amor muito linda com ela. Foi há muitos anos", contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Igor Rickli (@igorrickli)

O BBB 23 começa em 16 de janeiro, segunda-feira, logo após a novela Travessia. Os nomes dos participanates estão sendo divulgados ao longo da programação da Globo nesta quinta.

RELACIONADOS:

Paula Fernandes no BBB 23? Cantora vai lançar EP na revelação dos brothers

Por que Giovanna da Casa de Vidro foi cancelada