Isis Valverde termina casamento; relembre a vida amorosa da atriz

Isis Valverde termina casamento com André Resende. A atriz anunciou o fim do relacionamento através de um post nas redes sociais na tarde desta quarta-feira (23). Antes da relação com o modelo, a estrela já havia namorado outros famosos. Relembre abaixo.

Marcelo Faria – Isis Valverde termina casamento

Isis Valverde e Marcelo Faria se conheceram em 2008, durante as gravações da novela Beleza Pura. Na trama, eles interpretavam Rakelli (Isis Valverde) e Robson (Marcelo Faria), casal queridinho do público.

Os atores levaram o romance da ficção para a vida real e começaram a namorar naquele ano. Depois de algumas idas e vindas, eles se separaram em 2009. Na época, imagens dos dois brigando durante o carnaval de Jurerê Internacional foram divulgadas pela imprensa e o motivo da briga, que motivou o término, seria porque Marcelo estava incomodado com o tamanho do biquíni de Isis.

Mário Bulhões

Ainda em 2009, Isis engatou um namoro com o empresário Mário Bulhões. O relacionamento durou apenas sete meses e terminou naquele mesmo ano.

Ambos não entraram em detalhes sobre o rompimento. À revista Quem, a atriz afirmou que “tudo acabou bem, não tem um motivo, aliás, não quero falar mais sobre isso”.

Luis Felipe Reif

Em 2010, Isis começou a namorar o empresário Luis Felipe Reif. Os chegaram até a morar juntos e ficar noivos no mesmo ano, e pretendiam se casar em 2011. O término, porém, ocorreu em março daquele ano.

O motivo do rompimento do noivado também foi revelado. Na época, a atriz apenas confirmou o término por meio da sua assessoria de imprensa. “O Felipe vai continuar sendo uma pessoa especial para mim, e agora um grande amigo”, disse.

Caio Castro – Isis Valverde termina casamento

Após o término do noivado, Isis começou a namorar o ator Caio Castro, seu par romântico na novela Ti Ti Ti (2010).

Os atores nunca assumiram o relacionamento, apesar de terem sido vistos juntos algumas vezes. O breve namoro teria durado apenas alguns meses.

Em 2014, Caio e Isis seriam mais uma vez par romântico na novela Boogie Woogie, mas o ator recusou o papel.

Tom Rezende

No mesmo ano, 2011, Isis começou a namorar o músico Tom Rezende. Os dois ficaram juntos por dois anos e terminaram o relacionamento em 2013. Na época, o próprio Tom confirmou o término da relação. Eles já estavam em uma relação de idas e vindas e já tinham terminado anteriormente, mas decidiram dar mais uma chance ao namoro.

Na mesma época, a atriz foi acusada de ser pivô da separação de Cauã Reymond e Grazi Massafera. Eles haviam gravado juntos a minissérie Amores Roubados, da Globo.

André Resende

Isis Valverde e o modelo André Resende começaram a namorar em 2016. Dois anos depois, em 2018, os pombinhos subiram ao altar. Eles são pais do pequeno Rael, de três anos.

Em nota publicada em seu Instagram, Isis confirmou o fim do casamento. “Quando um amor se transforma e uma relação acaba, não significa que aquele relacionamento não deu certo. O amor continua, mas de outro jeito, assim como o respeito. E em nome do respeito e da transparência gostaria de contar que eu e André, após seis anos, decidimos seguir caminhos diferentes”, escreveu a atriz.

Ela finalizou dizendo que sempre vão estar presentes na vida um do outro, ligados pelo filho Rael. A famosa também agradeceu a compreensão de todos.

