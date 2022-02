6 participantes do BBB 22 que prometeram tudo e não entregaram nada

Brunna Gonçalves, Vinícius e Tiago Abravanel são alguns dos brothers do BBB 22 que vêm recebendo críticas do público - Foto: Reprodução/YouTube/Rede Globo

Boa parte do participantes do programa decepcionaram o público no primeiro mês de confinamento

Se tem algo que não falta no BBB 22 são as famosas plantas. Muitos dos brothers parecem “estar na Disney” e adotaram uma postura antijogo, que vem decepcionando o público. Depois de um pouco mais de um mês de confinamento com muita cantoria e pouco jogo, o DCI preparou uma lista com seis participantes que não vêm cumprindo o que disseram em suas apresentações para o Big Brother Brasil 2022.

Participantes do BBB 22 – apresentação x realidade

Brunna Gonçalves é considerada uma das plantas do BBB 22

Brunna Gonçalves, do grupo Camarote, é uma das participantes que menos serviu conteúdo ao público. Não era isso que os fãs da dançarina e influenciadora digital, que acumula mais de 4,5 milhões de seguidores no Instagram, esperavam.

Em seu vídeo de apresentação, a esposa de Ludmilla disse que iria para o reality com “sangue nos olhos” e que queria muito ganhar o prêmio. Quando o programa começou, faltou a garra prometida pela famosa: Brunna passa grande parte do tempo dentro do quarto Lollipop e quase não se movimenta no jogo.

A sister até ganhou um VT chamado “Melhores momentos da Brunna” em que a produção ironiza a falta de cenas interessantes da participante para serem mostradas durante a edição. Em meio a críticas, Lud afirmou em seu Twitter que “Bru pode até ser planta, mas quem não é nesse BBB?”

Relembre a apresentação de Brunna Gonçalves:

Vinícius não empolgou o público do reality

Quem também vem decepcionando é Vinícius. Assim que foi anunciado como um dos participantes do BBB 22, o cearense ganhou mais de 3 milhões de seguidores antes mesmo de entrar na casa. O brother conquistou grande parte do público com seu jeito espontâneo de ser, mas não entregou o que os fãs do reality show esperavam.

Vyni se movimenta pouco no jogo e sempre está ‘na sombra’ do quarto Lollipop – é difícil vê-lo tendo algum momento de destaque sozinho. Além disso, a amizade dele com Eliezer tem incomodado os internautas que acreditam que o cearense está apaixonado pelo colega, que não corresponde da mesma forma. O concurseiro vem sendo comparado com Victor Hugo do BBB 20, que tinha um crush por Guilherme Napolitano e cogitou formar um “trisal” com ele e Gabi Martins.

Jessilane

Jessilane foi outra participante do grupo Pipoca que não está cumprindo o que prometeu. Em seu vídeo de apresentação, a professora de biologia disse que queria tudo “menos sair do programa com o nome de planta” – e é exatamente isso que acontecerá se a sister não acordar para o jogo.

Ela também afirmou que estava entrando na casa para “fazer e acontecer”. Entretanto, parte do público tem achado a bióloga perdida no game. Sua participação em provas também vem gerando críticas, já que a sister quase sempre tem um péssimo desempenho e não chega nem perto de vencer, com exceção da última prova bate e volta.

Um dos pontos altos da participação de Jessi no BBB 22 é a aliança com Linn da Quebrada e Natália, apelidadas de “comadres” pelo público. Parte dos internautas torce pelo trio.

Tiago Abravanel prometeu briga, mas entregou paz no BBB 22

Tiago Abravanel talvez seja o maior antijogo desta edição. O neto de Silvio Santos adota uma postura apaziguadora em todas as situações, chegou a sugerir que esse fosse o “BBB do amor” e propôs boicotar o jogo da discórdia, além de passar grande parte do tempo cantando.

O cantor e apresentador afirmou em seu vídeo de apresentador que queria muito estar no BBB 22, mas ainda não demonstrou essa vontade toda lá dentro. “Eu tenho que me controlar para não me exaltar”, disse. Até agora, Abravanel não protagonizou nenhum grande treta, muito pelo contrário: vem evitando que isso aconteça.

Um dos poucos memes dessa edição é justamente sobre a postura do brother – na imagem que viralizou nas redes sociais, Abravanel é o comandante do Show da Fé, programa religioso. Ele também faz parte do grupo que foi apelidado pelo público de “Disney”.

Eslovênia foi comparada a Juliette, mas não fez sucesso no BBB 22

Eslovênia foi outra participante que ganhou dezenas de milhares de seguidores assim que seu vídeo de apresentação foi ao ar, se tornando a segunda Pipoca mais seguida da edição, atrás apenas de Vinícius.

O encanto com a pernambucana não durou muito. Eslô é uma das participantes menos queridas pelo público e vem sendo criticada pelos internautas por suas atitudes dentro da casa.

Em seu vídeo de apresentação, a sister disse que estava indo para o programa com a intenção de ganhar R$1,5 milhão. Entretanto, no que depender da audiência, a ex-Miss Pernambuco pode ser eliminada assim que cair em um paredão.

Larissa prometeu mexer no jogo do BBB 22

Larissa e Gustavo, os brothers da casa de vidro, entraram no BBB 22 com a missão de agitar o jogo, que vem sendo considerado morno pelo público. Logo no primeiro dia, a pernambucana deu muitas informações externas incorretas e distorcidas para os confinados.

Além disso, a novata ainda não fez grandes movimentos no game. Ela se aliou aos brothers que estão no quarto Lollipop, grupo que vem sendo muito criticado nas redes sociais.

A sister vem ganhando a antipatia do público, ao contrário de Gustavo, que entrou ‘cancelado’ após seu vídeo de apresentação e tem conseguido reverter a situação.

Big Brother Brasil

O Big Brother Brasil 22, licenciado para a gigante de mídia brasileira Globo pela Endemol Shine, começou em janeiro e é um dos maiores realities do planeta. Pelo terceiro ano consecutivo, o elenco do BBB conta com celebridades e jogadores anônimos. Na 22ª temporada, o programa conta com convidados famosos como os atores Arthur Aguiar, Douglas Silva e Tiago Abravanel, as cantoras Linn Da Quebrada e Maria, a influencer Jade Picon, a dançarina Brunna e os atletas Pedro Scooby e Paulo André.

Esse elenco extremamente diversificado do BBB22 também conta com concorrentes anônimos como Jessilane, Vyni, Eslovênia, Rodrigo e Bárbara, para citar alguns. No ano passado, a advogada e maquiadora Juliette entrou no Big Brother Brasil 21 como jogadora anônima, mas saiu de casa com mais de 24 milhões de seguidores no Instagram. Juliette também ganhou a temporada e lançou a carreira musical com um álbum produzido pela superstar brasileira Anitta. Com o enorme sucesso de Juliette no BBB21 , muito hype está em torno desta nova temporada.

No geral, Big Brother é uma franquia com muitas edições estrangeiras e fãs de todo o mundo. A série brasileira é conhecida por transformar certos hóspedes anônimos em celebridades de alto nível, por isso muitos fãs obstinados do BB ficam curiosos para acompanhar uma temporada em andamento.

Como na série de televisão holandesa original concebida pelo magnata da mídia John de Mol em 1997, o programa coloca um grupo de estranhos em uma casa do Big Brother para viver juntos 24 horas por dia em completo bloqueio, sem exposição a jornais, telefones, televisão e internet. As câmeras gravam todos os seus movimentos, praticamente sem privacidade, por cerca de três meses. Os moradores competem entre si para evitar o despejo semanal; a última pessoa restante no final da temporada reivindica o grande prêmio de R$ 1,5 milhão.

“Big Brother” é atualmente produzido em mais de 20 territórios ao redor do mundo pela Endemol Shine.