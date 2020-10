Ivete Sangalo e Anitta são confirmadas no Rock in Rio Lisboa

A edição de 2021 do Rock in Rio Lisboa já havia sido anunciada por conta do adiamento provocado pela pandemia do covid-19. Agora, os organizadores do festival anunciaram as atrações. Dentre elas, as brasileiras Ivete Sangalo e Anitta .

Programação

O Rock in Rio Lisboa acontece em dois finais de semana – dias 19, 20, 26 e 27 de junho – com atrações aclamadas mundialmente, como Foo Fighters e Black Eyed Peas.

As brasileiras Ivete Sangalo e Anitta irão se apresentar no Palco Mundo nos dias 20 e 27 respectivamente. Confira abaixo todas as datas e shows:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

19 de junho

Foo Fighters

The National

Liam Gallagher

20 de junho

Black Eyed Peas

Ivete Sangalo

David Carreira

26 de junho

Duran Duran

A-Ha

Xutos & Pontapés

Bush

27 de junho

Post Malone

Anitta

Jason Derulo

HMB

Estivemos pelo país com o Rizumik a desafiar as pessoas a acertarem nas músicas em versão beatbox daqueles que vão estar connosco na Cidade do Rock na próxima edição! 🤘⚡🥳 Assiste ao vídeo e fica a conhecer todas as novidades!https://t.co/0h8uOtqM17 — Rock in Rio Lisboa (@rockinriolisboa) October 13, 2020

Em 2021 também acontecerá o Rock in Rio em seu local tradicional, a Cidade Maravilhosa . Os shows acontecerão nos dias 24, 25, 26 e 30 de setembro e 1º, 2 e 3 de outubro, na Barra da Tijuca. Até o momento, as atrações ainda não foram divulgadas.

Como começou o Rock in Rio?

O Rock in Rio é um festival de música idealizado pelo empresário brasileiro Roberto Medina. A primeira edição foi realizada em 1985.

Naquele ano, os brasileiros puderam ver grandes astros da música mundial, como o Queen de Freddie Mercury. O líder da banda, inclusive, disse que essa foi uma das cinco mais emocionantes apresentações do grupo.

Também passaram pela primeira edição os shows de AC/DC, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Rod Stewart, Scorpions, Yes e Whitesnake. Desde então se consolidou como o maior festival musical do planeta.

Em 2004, o festival teve a sua primeira edição fora do Brasil em Lisboa, Portugal. Em toda a história, o Rock in Rio teve 20 edições, sendo oito no Brasil, oito em Portugal, três na Espanha e uma nos Estados Unidos.

O festival é considerado o oitavo melhor do mundo pelo site especializado Festival Fling.