Quem ganhou o Festival de Parintins em 2025? Veja apuração

Nesta segunda-feira, 30 de junho, o público vai conhecer quem ganhou o Festival de Parantins em 2025 entre o Boi Caprichoso e o Boi Garantido. A apuração da 58ª edição do evento começa às 15h, no horário de Brasília, e acontece no Bumbódromo.

Resultado do Festival de Parintins em 2025

O público pode assistir assistir à apuração do Festival de Parintins 2025 pelo YouTube da TV Acrítica ou pelo canal aberto da emissora, a partir das 15h desta segunda-feira.

Para chegar ao ganhador do Festival de Parintins em 2025, os jurados avaliam 21 quesitos, divididos em três blocos conforme suas características, com notas de 0 a 10. O Bloco A avalia quesitos comuns e musicais; o Bloco B engloba cenografia e coreografia; e o Bloco C a parte artística do evento.

Neste ano, o Boi Caprichoso apresentou o tema “É tempo de retomada” enquanto o Boi Garantido levou ao público o tema “Boi do povo, boi do povão”.

O Boi Garantido é o maior campeão da história do festival, com 32 títulos.

O que é Boi Garantido e Caprichoso?

A rivalidade entre os bois-bumbá é a narrativa central da Festa de Parintins. Fundado em 1913, o Boi Garantido foi o primeiro a representar a história da Mãe Catirina. Conhecido pela coloração vermelha, ele costuma ser associado como “boi do povão”, em função de sua popularidade e por manter o ritmo tradicional das músicas típicas.

Já o Boi Caprichoso surgiu nove anos depois, em 1922, inicialmente nomeado como Galante. Este utiliza a cor azul, e tem fama de “boi da elite”, com canções mais aceleradas e modernas. Antes do surgimento do festival, essa disputa era realizada de maneira informal, no centro da cidade de Parintins.

Com o passar do tempo, ela foi tomando maiores proporções. E, atualmente, costumam ser reunidos cerca de 600 brincantes por boi-bumbá, que se dividem na composição rítmica, encenação de rituais, tribos indígenas e figuras típicas. A Marujada de Guerra é a banda que representa o Boi Caprichoso, enquanto seu rival fica por conta da Batucada do Garantido.

Tradicionalmente, a apresentação de cada um dura entre 2h e 2h30 por noite, e segue uma ordem definida por sorteio. Uma bancada de jurados ainda é responsável por avaliar 21 quesitos para considerar na nota final e eleger um vencedor.