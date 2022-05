Ivete Sangalo namorou Luciano Huck? Relembre ex-namorados da baiana

Famosa é a atual apresentadora do The Masked Singer Brasil.

Ivete Sangalo está prestes a completar 50 anos de idade e tem muita história para contar quando o assunto é romance. Você sabia que Ivete Sangalo já namorou Luciano Huck, Felipe Simão, o modelo Andrija Bikic, entre outros famosos? Hoje, a cantora baiana é casada e mãe de três crianças.

Ivete Sangalo namorou Luciano Huck?

Ivete Sangalo namorou com Luciano Huck no final da década de 1990. Atualmente, ambos são apresentadores na TV Globo e comandam programas que vão ao ar nos domingos da programação da emissora. Na época em que estiverem juntos, o relacionamento da dupla durou menos de 6 meses.

Eles se conheceram no Programa H, atração que Luciano Huck comandava na Band. Hoje, marido de Angélica, Luciano foi convidado pelo canal para assumir o programa em 1996 e ficou lá até 1999, quando ganhou contrato com a Globo, emissora em que trabalha até hoje.

Ivete Sangalo namorou com Luciano Huck por pouco tempo e não restaram mágoas entre eles. Segundo o IG, a cantora comentou que os dois continuam amigos e que Huck foi uma pessoa que a ajudou na carreira artística.

Outros ex-namorados de Veveta

Antes de se casar com seu atual marido, Ivete Sangalo namorou outros famosos além de Luciano Huck. Ela já se envolveu com atleta, empresários, modelos, entre outros. O primeiro relacionamento da cantora que recebeu os holofotes foi com o empresário Marcelo Rangel, em 1998.

Marcelo Rangel: o romance da dupla durou cerca de dez meses. Depois, em 2000, eles reataram o namoro, mas pouco depois voltaram a se separar. Eles se conheceram no campo de trabalho da baiana. Rangel e Ivete eram sócios na empresa Caco de Telha, que gerenciava os blocos de Sangalo.

Davi Moraes: depois de ter o relacionamento com Luciano Huck, e reatar brevemente com Marcelo Rangel, Ivete Sangalo namorou Davi Moraes. A famosa chegou a se casar com o cantor e compositor carioca, o relacionamento durou quatro anos no total. Anos depois, Davi se casou com a cantora Maria Rita, de quem se separou em 2019.

Fábio Duarte: o dançarino trabalhou ao lado de Ivete e o relacionamento da dupla começou em 2004, pouco depois da separação da famosa do casamento com Davi Moraes. Os dois terminaram em 2005, mas reataram pouco depois. Eles chegaram a ficar noivos, em 2006, mas o namoro não durou e eles terminam no mesmo ano em que o noivado foi oficializado.

Marcus Braga: Ivete Sangalo namorou com o empresário por quase um ano. O romance da dupla começou em agosto de 2006, pouco depois do término com Fabio Duarte, e durou até julho de 2007. Na época, os boatos indicavam que eles já estavam noivos, mas que Marcus não gostava dos holofotes e desistiu do romance por causa da exposição da cantora.

Andrija Bikic: entre o final de 2007 e começo de 2008, Ivete Sangalo namorou o modelo sérvio. O romance durou alguns meses. Quando foi anunciada a separação do casal, a assessoria de Sangalo disse que o problema foi a distância da dupla.

Felipe Simão: antes de se casar com seu atual marido, Ivete Sangalo namorou mais um famoso. Em 2008, ela viveu um romance com o esportista e empresário Felipe Simão. O romance durou menos de seis meses no total.

Com quem Ivete Sangalo é casada hoje?

Atualmente, Ivete Sangalo é casada com o nutricionista Daniel Cady, de 36 anos de idade. O casal está casado desde 2011 e tem três filhos juntos, as gêmeas Helena e Marina, de 3 anos, e Marcelo, de 12 anos de idade. A gravidez das gêmeas foi pelo procedimento de fertilização in vitro. Antes das meninas, ela sofreu dois abortos espontâneos.

Segundo o People with Money, a famosa tem um patrimônio líquido de 275 milhões de dólares. Ela mora hoje com a família em um duplex em Salvador avaliado em R$ 5 milhões e tem também uma mansão na Praia do Forte, também na Bahia, que custa cerca de R$ 6 milhões.

Leia também

Como Adriane Galisteu conheceu o Iódice, atual marido, e romances da famosa