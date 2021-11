Ivete Sangalo se separou? Relembre os relacionamentos da cantora

Nesta sexta-feira (19), a web começou a especular se Ivete Sangalo se separou. Isso porque o marido da cantora, Daniel Cady, apagou as fotos ao lado da artista nas redes sociais. Além de Cady, a baiana já conquistou outros corações. Relembre os relacionamentos de Ivete.

Ivete Sangalo se separou de Daniel Cady?

Ivete Sangalo e Daniel Cady estão juntos desde 2008 e se casaram em 2011. Os dois possuem três filhos juntos: Marcelo e as gêmeas Marina e Helena.

De acordo com a coluna de Léo Dias, do jornal Metrópoles, após os rumores da separação virem à tona, a assessoria de imprensa da cantora disse que não comenta sobre a vida pessoal dela. Por enquanto, nem Ivete e nem Daniel se pronunciaram sobre a situação, apesar do rapaz ter sido visto sem aliança.

Felipe Simão

Antes de se relacionar com Daniel Cady, Ivete namorou o empresário e esportista Felipe Simão. O relacionamento foi breve: o casal ficou junto por cerca de cinco meses, entre fevereiro e junho de 2008.

Andrija Bikic

A cantora também namorou o modelo sérvio Andrija Bikic por um curto período de tempo, entre novembro de 2007 a janeiro de 2008. Na época, a assessoria de imprensa da artista afirmou que o motivo da separação foi a distância entre os dois.

Marcus Braga – Ivete Sangalo se separou?

Anteriormente, a cantora namorou por quase um ano o empresário Marcus Braga, entre outubro de 2006 e agosto de 2007. O término teria acontecido por Marcus ter se cansado da grande fama da cantora.

Fábio Duarte

Entre novembro de 2004 e agosto de 2006, Ivete namorou um de seus ex-dançarinos, Fábio Duarte – que futuramente se tornaria um dos fundadores do FitDance. Segundo rumores, o relacionamento chegou ao fim devido às crises de ciúmes do rapaz. Os dois haviam até ficado noivos antes do término.

Ivete Sangalo se separou de Davi Moraes

Daniel Cady não foi o único casamento de Ivete Sangalo. Entre 2002 e 2004, ela foi casada com o músico Davi Moraes – o casal decidiu trocar alianças apenas oito meses depois do início do namoro. A cerimônia foi realizada em Salvador.

Luciano Huck

Muita gente não sabe, mas Luciano Huck e Ivete Sangalo já foram namorados. Os dois se conheceram em 1999 e ficaram juntos por cerca de seis meses.

Leia também: Relembre as brigas de Walcyr Carrasco com estrelas da Globo