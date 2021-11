Relembre as brigas de Walcyr Carrasco com estrelas da Globo

Com a notícia do desentendimento entre Camila Queiroz e a Globo, que resultou na saída da atriz da emissora antes dos capítulos finais de Verdades Secretas II, a web relembrou de outras brigas de Walcyr Carrasco com estrelas de suas novelas. Confira abaixo.

Marina Ruy Barbosa – Brigas de Walcyr Carrasco

Além de Camila Queiroz, Walcyr Carrasco já se desentendeu com Marina Ruy Barbosa. A briga aconteceu na época da novela Amor à Vida (2013), quando atriz foi escolhida para interpretar Nicole, uma jovem que sofria de leucemia.

A atriz teria que raspar os cabelos para viver a fase em que a personagem está fazendo o tratamento contra a doença, mas Marina se recusou. Walcyer Carrasco então matou Nicole e a transformou em fantasma até o fim da novela. Na ocasião, o próprio autor admitiu que essa foi uma forma dele punir Marina sobre não ter avisado antes que não rasparia a cabeça.

Cláudia Raia – Brigas de Walcyr Carrasco

Outra grande estrela da TV também se desentendeu com o autor de novelas. Walcyr matou a personagem de Claudia na novela Sete Pecados (2007) devido a atriz improvisar muito em suas falas em cima do texto escrito por ele. Porém, em entrevista ao Altas Horas, ele negou que houvesse algum conflito com a atriz. “Já matei porque a trama não estava com aquela força, então eu realmente explodi a Claudia Raia uma vez, mas não por causa dela, é uma grande atriz e sim porque eu precisava incrementar a trama”, afirmou.

Elizabeth Savalla

Quem também foi punida por improvisar muito em cima dos textos de Walcyr foi Elizabeth Savalla. A atriz interpretava Jezebel em Chocolate com Pimenta (2003) e também costumava mudar as falas escritas pelo autor. Como punição, Carrasco deixou a personagem de Savalla muda por um tempo, conforme admitido por ele mesmo. “Eu tive uma atriz bem famosa que inventava falas, e então coloquei um problema na garganta (na personagem dela) e ela ficou muda por duas semanas”, contou em um evento literário.

Taís Araújo

Recentemente, em entrevista ao Roda Viva, Taís Araújo contou que foi criticada pelo autor por se recusar a fazer cenas de sexo anal em Xica da Silva. Na época, ela tinha apenas 17 anos. “Quando eu fui fazer 20 anos depois, em 96, eu tinha 17 para 18 anos, você fazia a minha mãe, no momento que eu neguei fazer uma cena de sexo anal, Walter Avancini e Walcyr Carrasco foram publicamente dizer que eu estava transformando a Xica da Silva numa Maria Chiquinha”, contou.