Jojo Todynho morreu? Funkeira fica ‘pistola’ com fake news

A cantora Jojo Todynho, de 23 anos, virou assunto nos Trends Topics do Twitter nesta segunda-feira (11), após uma falsa notícia de que ela teria morrido. Como resposta, a vencedora de A Fazenda 12, falou sobre o assunto em seu Instagram e mostrou sua revolta.

Jojo Todynho morta? Entenda a fake news

Circulou na internet, e principalmente no Twitter, a fake news que Jojo Todynho havia morrido nesta segunda-feira (11). Dentro da informação mentirosa, a famosa teria sofrido latrocínio (roubo seguido de morte).

Logo após a notícia se espalhar, Jojo se manifestou e usou os Stories do Instagram para desabafar. “Que palhaçada é essa falando que eu to morta? Só se for de pic* morri de tanta pic*. Olha vocês tão com tempo hein… Eu em uma reunião (porque está vindo uma coisa boa aí)”, começou.

Para completar, a ex-peoa, revelou que pessoas estavam, ligando para sua avó preocupadas com ela. “Agora eu estou recebendo um monte de print que estou nos tópicos, que me mataram, latrocínio seguido de roubo e morte. Ah gente pelo amor de Deus, vai lavar uma calcinha, uma cuequinha. Pelo amor de Deus tem um monte de gente ligando pra minha vó porque está preocupada”, se queixou a cantora.

Assista a resposta de Jojo Todynho em vídeo:

Jojo toddynho manda recado do além pra vocês 😂😂 pic.twitter.com/zLGQCcG7L3 — MOOD 4 EVA (@Leozin_nog) January 11, 2021

O que Jojo todynho fez com o prêmio de R$1,5 milhão?

Jojo Todynho caiu no gosto do público e saiu vencedora de A Fazenda 12, da Record TV. Como prêmio, ela recebeu R$1,5 milhão em uma final com Biel, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays.

Depois de faturar o prêmio milionário, a famosa do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’, não perdeu tempo e começou a investir. Uma das primeiras coisas que fez com o dinheiro foi comprar uma casa em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro (RJ). Inclusive, foi onde ela passou o final do ano de 2020 com a família.

Mas ela não parou por aí, em entrevista para o jornal O Dia, na coluna de Fábia Oliveira, Jojo Todynho disse que fará com o restante do prêmio. Para a artista, investir no futuro é o seu maior foco. “Já tenho destino para o dinheiro e tenho muita responsabilidade com meu futuro. A vida me ensinou que de onde se tira e não se põe, acaba”, pontuou.

Vencedora de A Fazenda no BBB 21?

Após conquistar o público, Jojo Todynho passou a ser solicitada pelos fãs para entrar no BBB 21. Mas não vai ser dessa vez que a Globo terá a famosa em seu elenco.

Sincera, a artista disse o que pensa sobre a ideia de entrar em mais um confinamento. “Foi uma experiência maravilhosa, incrível participar de A Fazenda. Pude mostrar quem eu sou de verdade e todo mundo agora sabe quem é a Jojo Todynho. Sabe até do avesso (risos). Mas, não repito essa experiência de jeito nenhum”, afirmou para o jornal ‘O Dia’.