Kim e Kanye: veja as principais polêmicas envolvendo o casal

O famoso casal Kim e Kayne, formado pela empresária Kim Kardashian e o rapper Kanye West parece que chegou ao fim. De acordo com o site Page Six, ela pediu o divórcio da união. E contratou a advogada Laura Wasser. Ela é especialista em separação de celebridades.

Assim, segundo a publicação, todo o processo ocorre de forma discreta. A mídia norte-americana especulou a separação do casal há algumas semanas. Isso ocorreu após Kim aparecer publicamente sem aliança.

O casamento ocorreu em 2014. Juntos, eles têm quatro filhos. Mas além disso, também colecionam uma série de escândalos. Que muitas vezes foram noticiados na mídia.

Veja a seguir os principais escândalos envolvendo o casal Kim e Kanye, incluindo posts polêmicos, looks ousado e outros boatos. Confira!

Escândalos de Kim e Kanye

Um dos escândalos mais recentes que ocorreu entre Kim e Kanye foi quando ele anunciou que concorria às eleições nos Estados Unidos.

Em seu primeiro comício, o rapper contou que Kim cogitou abortar a primeira filha do casal, North, nascia em 2013. Contudo, completou que não se importaria se a esposa pedisse o divórcio após essa fala.

Além da política, a religião foi outro assunto polêmico entre o casal. Kanye abordou publicamente sobre espiritualidade. O que teria, inclusive, influenciado no pensamento de sua esposa. Kim revelou que pensou em mudar o seu estilo de se vestir, com roupas menos provocativas.

E por falar em roupas, esse foi mais um escândalo na vida do casal Kim e Kanye. Em 2019, a empresária apostou em um ousado vestido, para a cerimônia do MET Gala.

O modelo marcava bem a cintura e causou dificuldades a ela. Mas o marido não gostou nem um pouco da escolha e relatou em entrevista ao site Beats 1. Inclusive associando ao fato com a pornografia.

Portanto, com essa declaração, surgiram boatos de que Kanye precisava aprovar os figurinos de Kim. E teria exigido que a empresária pedisse a permissão dele na escolha das roupas mais ousadas.

O assunto deu o que falar! Mas a empresária comentou publicamente sobre este controle do marido. “Eu achava que me vestia bem até conhecer o meu marido”, disse Kim em uma entrevista.

Filhos de Kim Kardashian e Kanye West

Os escândalos entre Kim e Kanye não pouparam nem os filhos do casal. Inclusive a empresária afirmou que quer a guarda total dos quatro herdeiros, de acordo com o jornal The Sun. Uma fonte afirmou ainda que, apesar da aparentar calma, a briga pela guarda das crianças deve ser “feia”.

Mas as polêmicas envolvendo os herdeiros não são de hoje. Volta e meia o casal afirmou que não terão mais mais filhos além de North, Chicago, Psalm e Saint.

E outra situação envolveu a filha mais velha, North. O casal teria proibido a menina de usar maquiagem e só permitiam roupas de acordo com a idade dela. A decisão ocorreu devido à religião de Kanye.

Kim e Kanye – Músicas polêmicas

E claro que as músicas de Kanye West dão o que falar e viram alvo de polêmicas entre o casal Kim e Kanye. Como foi o caso de “XTCY”, que na letra o rapper declara que faria sexo com todas as cunhadas Kardashian-Jenner. Ele também confessou que consumia conteúdo pornográfico. E Kim ficou furiosa com essa situação.

Outra polêmica ocorreu quando o rapper lançou o álbum “Ye”. Repleto de letras escandalosas, o músico convidou o comediante Chris Rock para promover o trabalho. E uma polêmica declaração do rapper causou desconforto no casal, ao ele falar que “a época da escravidão foi uma escolha”.

E outro escândalo famoso foi a briga entre West e a cantora Taylor Switf. O rapper lançou a música “Famous”, na qual a letra fala que “ele e a cantora ainda iriam fazer sexo”. Posteriormente, Taylor fez duras críticas ao músico, mas Kim saiu em defesa do então marido.

Em entrevista ao GQ, Kardashian declarou que Taylor sabia de toda a letra e teria aprovado junto ao cantor. Ela revelou que ele teria ligado para a cantora para pedir a aprovação da música.

Entre outras polêmicas, o fato é que o casal Kim e Kanye deu o que falar no mundo do Show Business, que agora entrou em uma nova etapa de assuntos envolvendo escândalos e polêmicas. Aguardaremos as cenas dos próximos capítulos.