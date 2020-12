Lipo Lad: veja as famosas que deixaram a barriga tanquinho

Já ouviu falar em lipo LAD? A lipoaspiração de alta definição, também conhecida como lipo HD, faz sucesso entre as famosas. A nova técnica, além de retirar gordura, modela o abdômen, deixando-o com aparência de “barriga tanquinho”, com “gominhos” esculpidos.

Quais famosas fizeram lipo LAD?

A cantora Ludmilla e a parceira, Brunna Gonçalves, se renderam ao procedimento, em julho, e exibiram o resultado no Instagram, 20 dias depois. “Já tenho onde lavar as calcinhas”, brincou a cantora ao elogiar o novo visual de Brunna.

Algumas ex-BBBs também trincaram o abdômen sem academia, como Flayslane, Paula Amorim e Hariany Almeida. “Conheci a LAD recentemente através de outras artistas que fizeram o mesmo procedimento e me encantei! Me informei mais sobre essa técnica avançada que define o corpo com a JK, uma clínica especializada nisso em SP, amadureci a ideia e decidi fazer. Pretendia esperar até o resultado definitivo para poder contar para vocês, mas não aguentei, sou muito ansiosa”, disse Flay.

Rafaella Santos, irmã do jogador Neymar Jr., revelou ter feito lipo LAD depois de receber comentários sobre possíveis edições de fotos de biquíni. “Não é vergonha nenhuma falar e assumir que você faz alguma coisa, algum tipo de tratamento estético. Eu nunca cogitei negar isso, então os gominhos que vocês estão realmente vendo e essa cintura fina é por causa da lipo e porque eu emagreci muito. Eu emagreci de 14 para 15 quilos.”

Como é o procedimento?

A lipo LAD, além de remover o excesso de gordura, modela e destaca os músculos, o que resulta no “tanquinho”. Pode demorar de três a seis horas, é feita com anestesia em ambiente hospitalar. São perfurados pequenos orifícios para a entrada das cânulas. Os sulcos são desenhados com base no padrão muscular do paciente. O resultado final pode ser totalmente visto após cerca de três meses.