Lolita Rodrigues era casada? Atriz teve marido famoso

A atriz Lolita Rodrigues morreu aos 94 anos neste domingo, 5, em João Pessoa, vítima de um pneumonia. A famosa morava na capital paraibana há sete anos com a única filha, fruto do casamento com Aírton Rodrigues (1951-1983), outro grande ícone da televisão.

Lolita Rodrigues estava solteira

Em 2023, não há notícias sobre outro casamento ou união de Lolita Rodrigues. A atriz viveu os últimos anos de vida de forma discreta e reclusa ao lado de sua única herdeira, fruto do relacionamento que a paulista manteve com Aírton Rodrigues durante 30 anos.

Lolita e Aírton ficaram juntos entre 1951 e 1983, se separando depois de três décadas de união. Os dois trabalharam juntos no programa "Almoço com as Estrelas", exibido na extinta TV Tupi entre os anos 50 e 80, no qual os dois recebiam celebridades para uma entrevista acompanhada de uma refeição especial.

A atração se tornou um sucesso na época por também ser uma plataforma para artistas divulgarem seus trabalhos e alcançou bons números no Ibope. No entanto, o programa terminou no mesmo ano do divórcio do casal, colocando fim em uma das atrações mais icônicas da televisão naquela época.

Silvia Rodrigues, única filha dos famosos, vive no anonimato e não há informações sobre o que a herdeira faz atualmente. O que é de conhecimento é que mãe e filha moravam juntas até então.

O relacionamento com Airton Rodrigues foi o único que Lolita assumiu publicamente. Se namorou ou se casou outras vezes, a atriz manteve a discrição sobre a vida pessoal.

Depois do fim da TV Tupi, Lolita Rodrigues passou a trabalhar na TV Excelsior, onde fez dezenas de novelas. Nos anos seguintes, esteve no elenco de atrações da Record, TV Manchete e Globo, sendo a emissora carioca o último canal em que trabalhou.

Entre os folhetins que a atriz esteve estão "Rainha da Sucata" (1990), "A Viagem" (1994), "Terra Nostra" (1999), "Kubanacan" (2003), "Pé na Jaca" (2006), além do programa humorístico "Zorra Total". Sua última novela foi em 2006, quando participou de "Viver a Vida" (2009), e depois de se aposentar, fez pouquíssimas aparições públicas.

Lolita Rodrigues manteve uma longa amizade com Hebe Camargo (1929-2012) e Nair Bello (1931-2007). Um dos momentos mais marcantes do trio inseparável foi uma entrevista ao apresentador Jô Soares (1938-2022) em 2000, que viralizou na web por conta do tom bem humorado das artistas, que não pouparam piadas.

