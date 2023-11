Atriz Elizângela era casada? Famosa deixou uma filha

A atriz Elizângela morreu nesta sexta-feira, 3, após sofrer uma parada cardiorrespiratória aos 68 anos de idade na cidade de Guapimirim, no estado do Rio de Janeiro. A carioca deixou uma filha, Marcelle, fruto de seu primeiro casamento com Jorge Humberto Moreira. A carioca teve um segundo relacionamento sério, mas manteve a união longe dos holofotes e quase não falava sobre o assunto.

Atriz Elizângela estava solteira

Em 2023, a atriz Elizângela não dava notícias de uma união, já que mantinha a vida pessoal longe dos holofotes e não assumia nenhum namoro publicamente há anos. Ao longo da vida, a ex-global foi casada duas vezes, mas se separou.

O primeiro marido da atriz foi o engenheiro Jorge Humberto Moreira, com quem foi casada de 1972 a 1979. A união aconteceu bem cedo na vida da famosa, quando tinha apenas 18 anos. A carioca também foi mãe bastante jovem, dando à luz a Marcelle, sua única filha, aos 19 anos.

Elizângela se casou pela segunda vez, mas nada se sabe sobre a identidade do marido. Sempre muito reservada, a atriz nunca revelou quem era seu amado e até afirmou em entrevista à revista Quem, em maio de 2012, que o casamento foi um "grande engano".

Hoje, a filha de Marcelle tem 48 anos e é fundadora da empresa Quero Vida Plena, que oferece mentorias de liderança e times para alta performance sustentável. Ela também é instrutora de Thetahealing, uma terapia para ajudar pessoas a superarem problemas com bloqueios emocionais e padrões de pensamentos não saudáveis.

Embora Elizângela vivesse de forma discreta em relação à sua vida pessoal, a atriz passou grande parte do tempo em frente às câmeras. A atriz começou a trabalhar na TV Excelsior aos 7 anos de idade e seguiu carreira estrelando comerciais e programas de entrevistas na extinta emissora, até que foi contratada pela Globo e se tornou assistente do apresentador Pietro Mario, em "Capitão Furacão", primeiro programa infantil do canal.

Elizângela também esteve em filmes e apresentou outras atrações na emissora carioca antes de entrar para o mundo das novelas. Sua estreia foi em "O Cafona" em 1971 e, depois do fim do folhetim, seguiu participando de especiais de comédias e minisséries. Outros títulos que contaram com a famosa no elenco foram "Cavalo de Aço" (1973), "Roque Santeiro" (1975), "Pecado Capital" (1975), "Locomotivas" (1977) e "Por Amor" (1997), para citar algumas.

Um de seus papéis mais marcantes foi em "Senhora do Destino" (2004), na qual interpretou a ex-prostituta Djenane, amiga da vilã Nazaré (Renata Sorrah). Nos anos seguintes também esteve no remake de 'Ti-Ti-Ti" (2010), "Salve Jorge" (2012) e "A Força do Querer" (2017). Seu último trabalho na Globo foi em "A Dona do Pedaço" (2019).